ESA'nın 13 Yıllık Mars Görüntü Arşivine Hemen Göz Atın

Daha önce Mars'a yakından bakmak istediyseniz, ESA'nın 13 yıllık Mars görüntü arşivi ile tanışma vaktiniz gelmiş olabilir. Mars Express yörüngesinde bulunan Visual Monitoring (VMC) cihazı tarafından yakalanan bu görüntüler, 2007'den günümüze kadarki Mars yüzeyini gözler önüne seriyor.

European Space Agency (ESA) tarafından paylaşılan Mars görüntü arşivinde, gezegende bulunan çeşitli coğrafi özellikleri ve çeşitli oluşumları gösteriyorken, Mars yüzeyinin 13 yıl boyunca nasıl değiştiğini de fark edebilirsiniz.

13 yıllık Mars görüntü arşivi neler sunuyor?

Mars yüzeyini fotoğraflayan VMC kamerasının kolajında; kuzey kutbu üzerindeki toz ve su kalıpları, Arsia Mons Bulutu, Tharsis Volkanları ve Olympus Mons'un muazzam yapılarına kadar pek çok detay gözlemlenebiliyor.

ESA'nın bu verileri, sensör tarafından üretilen parazitin hesaba katılması ve kaldırılması için kalibre edilmiş, ayrıca piksel duyarlılığındaki değişiklikler de göz önünde tutularak düzenlenmiş durumda. Bu düzenleme ise görüntülerin daha çarpıcı görünmesine, bilimsel veya kamu için kullanıma hazır olması anlamına geliyor.

2003 yılında ESA tarafından Mars'a taşınan Beagle 2 iniş aracının serbest bırakılmasını gözlemlemek için geliştirilen Visual Monitoring Camera (VMC), daha sonrasında ise misyon değiştirdi. VMC yerine HiRise kamerasını kullanma kararı alan ESA, gezegeni gözlemlemek üzere 2007 yılında VMC'yi yeniden tasarladı ve gökbilimciler için değerli bir araç olduğunu kanıtladı.

2007 yılından bu yana Mars'taki bulutları, Mars'taki toz fırtınalarını ve Mars yüzeyi de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel makale görüntülere yardımcı olan görüntüler yakalayan kameranın, bir süre daha Mars fotoğrafçısı olarak kalması planlanıyor. Mars yüzeyini fotoğraflayan VMC görüntüleri için bu adrese gidebilirsiniz.

Mars'taki planlarını her geçen daha da büyüten uzay ajanslarına ek olarak SpaceX gibi şirketler de uzay turizmini hedefliyorlar. En son Mars ve uydularını gözetlemek için 8K kamera geliştiren Japonya, bu konudaki ciddiyetini ortaya koymuştu. Yine aynı şekilde Airbus ise Mars örneklerini Dünya'ya getirebilmek amacıyla uzay aracı çalışmalarını hızlandırdığını duyurmuştu.