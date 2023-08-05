1.150 TL Değerindeki WWE 2K23 Ücretsiz Oldu!

Başlatılan kampanya sonucunda WWE 2K23 ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Yalnızca birkaç adım uygulayarak kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu belirli süre zarfında herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

WWE 2K23 Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

WWE 2K23 sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Visual Concepts tarafından geliştirilen WWE 2K23, popüler dijital oyun mağazası Steam'de kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Oyunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve kampanya sona erene kadar oynayabilirsiniz.

İki gün sürecek kampanyadan yararlanmak için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam istemcisini açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda WWE 2K23 oyununun sayfasını görüntüleyin. "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayarak indirme işlemini başlatın.

2K tarafından yayımlanan oyun ayrıca yüzde 45 oranında indirime girdi. WWE 2K23'ün fiyatı 1.150 TL'den 632,50 TL'ye düştü. WWE 2K23 Icon Edition'ın fiyatı ise 2.290 TL'den 1.259,50 TL'ye düştü. İndirim kampanyası 7 Ağustos tarihinde sona erecek.

WWE 2K23 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Sistemi: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150

: Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama Alanı: 80 GB kullanılabilir alan

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