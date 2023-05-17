Hemen WWE 2K23 indirin ve bu şovun unutulmaz bir parçası olun.

Kemal Tavus - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer güreşe ve video oyunlarına ilgi duyuyorsanız WWE 2K23’ü indirip oynamak için hiçbir sebebiniz yok demektir. 80’lerden itibaren televizyonlarda olan WWE, Amerikan güreşini tüm dünyaya tanıttı. 2K’in yayıncılığını üstlendiği WWE 2K23 Visual Concepts tarafından geliştirildi ve size bu güreş deneyimini vadediyor.

Her zamankinden daha iyi gözüken WWE 2K23 geniş kadrosu ve pek çok oyun moduyla artık çok daha güçlü. İkon haline gelmiş güreşçileri kontrol ettiğimiz bu oyunda yapabileceklerimizin sınırı çok geniş. Dilerseniz tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla ya da çevrimiçi olarak diğer güreş severler ile oynayabileceğiniz WWE 2K23 oldukça keyifli bir yapım.

WWE 2K23 İndir

Hemen WWE 2K23 indirin ve Amerikan güreşini en iyi şekilde deneyimleyin. MyGM, MyFACTION, MyRISE, WWE Universe gibi pek çok oyun modu ile sizlere uzun süreli bir oyun tecrübesi sunuyor. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan WWE 2K23 her güreş sever tarafından muhakkak oynanması gereken bir oyun.

WWE 2K23 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150

: Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 80 GB kullanılabilir alan

: 80 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı İlave Notlar: SSD öneriliyor