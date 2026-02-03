WWE 2K26'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı! İşte Merak Edilen Detaylar

WWE 2K, Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan bir profesyonel güreş sporu video oyunudur. Her yıl yeni bir oyununu piyasaya süren firma, bu sene de WWE 2K26'yı çıkarmayı planlıyor. Peki, hayranları tarafından merakla beklenen oyun ne zaman çıkacak?

WWE 2K26 Ne Zaman Çıkacak?

Her yıl olduğu gibi, WWE 2K serisi popüler güreş oyunun yeni bir sürümü olan WWE 2K26'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan ve fragmanı yayınlanan oyunun nihayet çıkış tarihi 13 Mart 2026 olarak açıklandı. Standart sürümünün çıkış tarihi 13 Mart olark belirlenirken, King of Kings, Attitude Era ve Monday Night War sürümleri 6 Mart 2026’da yayınlanacak.

Bu sene oyunun kapak yıldızı efsane WWE güreşçisi CM Punk olarak belirlendi. 2K Showcase modu ise oyunculara CM Punk'ın güreş kariyerindeki en ikonik anlarını ve karşılaşmalarını sunuyor. Ayrıca oyunun kadrosunda ise 400'e yakın güreşçi bulunması WWE 2K tarihinin en geniş kadrosunu oluşturuyor.

WWE 2K26 oynanış tarafında da oyunculara bazı yenilikler sunuyor. Seriye I Quit, Inferno, Three Stages of Hell ve Dumpster gibi yeni maç türleri eklenirken, dayanıklılık artırılarak maçların daha stratejik ve sert bir şekilde geçmesi hedefleniyor.

Şu an için ön siparişe açılan oyunu; PC, PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2'den oynayabilirsiniz.

WWE 2K26 Fragmanı

WWE 2K26 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel i7-4770/AMD Ryzen 5 1500X

Intel i7-4770/AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060/AMD RX 5700

NVIDIA RTX 2060/AMD RX 5700 DirectX: 12. Sürüm

12. Sürüm Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

120 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu

WWE 2K26 Fiyatı