WWE 2K25 indir, ringdeki yıldız ol! Bu benzersiz güreş eğlencesinde hemen yerini al.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayınlanan WWE 2K25, profesyonel güreş dünyasının en ikonik yıldızlarını bir araya getiriyor. WWE markasının 2K oyun serisindeki bu yeni halkası, daha gerçekçi animasyonlar, geliştirilmiş yapay zeka ve yenilenmiş oyun modları ile serinin hayranlarını tatmin etmeyi amaçlıyor. WWE 2K25, önceki sürümlerine kıyasla çok daha akıcı, etkileyici ve detaylı bir güreş deneyimi sunuyor.

WWE'nin efsaneleşmiş isimlerinden yeni nesil süperstarlarına kadar geniş bir karakter yelpazesi bulunan bu oyunda hem geçmişin efsaneleriyle nostaljik karşılaşmalar yapabilir hem de günümüzün yıldızlarıyla en üst seviyeye ulaşabilirsiniz.

Oyun mekanikleri her zamanki gibi kolay öğrenilebilir ama ustalaşması zaman alan bir yapıya sahip. Bu sayede hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli oyuncular kendilerine uygun bir tempo bulabiliyor.

WWE 2K25 İndir

WWE 2K25 indirin. Ringde unutulmaz anlar yaşamak isteyen her güreş severin mutlaka denemesi gereken bir yapım!

WWE 2K25 Sistem Gereksinimleri