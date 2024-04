WWE Etkinliğinde İlginç Anlar Yaşandı: Ünlü Yayıncı ISnowSpeed'e RKO Çekildi!

Geçtiğimiz sene düzenlenen bir SmackDown karşılaşmasında, Mysterio şampiyonluk maçı için Logan Paul'un meydan okumasını kabul etmişti.

4 Kasım'da düzenlenen karşılaşmada da Paul, Mysterio'ya karşı ABD Şampiyonluğu'nu kazanarak ilk WWE zaferini elde etmişti.

Logan Paul, Pazar gecesi Philadelphia'da gerçekleşen WrestleMania 40'ın ikinci gecesinde WWE Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonluğu'nu korumayı başardı. Ancak bu başarı bir yardımla gerçekleşti.

PRIME-MANIA!@LoganPaul & @ishowspeedsui keep the #USTitle in the Maverick's grasp at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/HpWl7zkL4R