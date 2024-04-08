WWE Etkinliğinde İlginç Anlar Yaşandı: Ünlü Yayıncı ISnowSpeed'e RKO Çekildi!

Geçtiğimiz sene düzenlenen bir SmackDown karşılaşmasında, Mysterio şampiyonluk maçı için Logan Paul'un meydan okumasını kabul etmişti.

4 Kasım'da düzenlenen karşılaşmada da Paul, Mysterio'ya karşı ABD Şampiyonluğu'nu kazanarak ilk WWE zaferini elde etmişti.

Logan Paul, Pazar gecesi Philadelphia'da gerçekleşen WrestleMania 40'ın ikinci gecesinde WWE Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonluğu'nu korumayı başardı. Ancak bu başarı bir yardımla gerçekleşti.

IShowSpeed, Logan Paul'un Yardımına Koştu

Twitch yayıncısı IShowSpeed, Prime şişesi maskotu kılığında ortaya çıkarak Paul'u büyük bir felaketten kurtardı. Paul'un iki rakibinden biri olan Randy Orton tam kafasına tekme atacakken Speed ortaya çıkıp Paul'u ringin dışına çekti. Fakat bu yardım pahalıya patladı.

Orton, Speed'i yakalayıp ünlü RKO'sunu uygulayarak yayıncıyı bayılttı. Fakat bu Paul'un ihtiyaç duyduğu bir arayıştı.

Orton, rakibi Kevin Owens'a da RKO yaparak maçı kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyordu. Ancak Paul, tekrar ortaya çıkarak Orton'u ringin dışına attı ve unvanını korumasını sağladı.