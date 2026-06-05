Sevilen Araçlı Savaş Oyunu Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games'in gizemli ücretsiz oyun programı sona erdi. Bu program devam ederken her ne kadar yüksek bütçeli ve son derece kaliteli bir yapım dağıtmasa da ara sıra önemli ve değerlendirmek istenecek yapımlar da verildi. Örneğin bu program kapsamında dağıtılan son oyunlar Songs of Conquest ile Rogue Waters'ı dün itibarıyla bedava erişime açtı.

Her ikisi de oldukça eğlenceli ve oynanabilir yapımlardan oluşan bu son oyunlardan sonra şirket yeniden normal haftalık ücretsiz oyun programına geri döndü. Bu doğrultuda haftaya hangi oyunların dağıtılacağını da açıkladı. İlk oyun, geniş oyuncu kitlesi tarafından beğenilecek bir yapımken diğeri ise belirli bir kitleye özgü, herkesin kolay kolay sevemeyeceği bir oyun. Dolayısıyla en çok birinci oyuna ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Gelecek?

Epic Games'te The Ouroboros King ve Warhammer 40,000: Speed Freeks ücretsiz hâle gelecek. Fırsat, 11 Haziran 2026'da başlayacak ve 18 Haziran 2026'ya kadar her iki yapımı da alanlar, bu oyunlara sonsuza kadar sahip olacak. Oyunların şu an dijital oyun mağazasında bir sayfası mevcut fakat satın alıma açık değil. Kütüphaneye ekleme seçeneğinin etkinleştirilmesiyle birlikte oyuncular tarafından hiçbir şekilde ücret ödenmeden alınabilecek.

Warhammer 40,000: Speed Freeks Nasıl Bir Oyun?

Yarış oyunları arasında yer alan Warhammer 40,000: Speed Freeks, oyun oynamaya yeni başlayanların bile çok geçmeden keşfettiği Warhammer 40K evreninde geçiyor. Diğer çoğu yapımdan farklı olarak bu oyunda tamamen araçlarla savaşıyoruz. Hazır pistlerde yarışabiliyor, kendi haritamızı ve yarış pistimizi yapabiliyoruz. Kimi oyuncu zor görevler yaparken kimi de çok saçma ve eğlenceli haritalar ortaya koyabiliyor.

hazırladığımız haritaları diğer oyuncularla paylaşabiliyor, onların yaptığı haritaları da indirip oynayabiliyoruz. Bu arada araç özelleştirme konusunda da oldukça geniş seçenek yelpazesi mevcut. Aracın farklı parçalarını, lastikleri, jantları değiştirebiliyor, boyalarla istediğimiz rengi kullanabiliyoruz. Oyun tekrar tekrar sıkılmadan oynanabildiği için çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Warhammer 40,000: Speed Freeks'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel core i5-2500/ AMD Ryzen 1300X

Intel core i5-2500/ AMD Ryzen 1300X RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 570 / Intel A580

NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 570 / Intel A580 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

The Ouroboros King Nasıl Bir Oyun?

Sıra tabanlı strateji oyunları arasında konumlanan The Ouroboros King, sıra tabanlı strateji ile roguelike türlerini birleştiren, oyuncuları tekrar tekrar oynamaya teşvik eden bir oyun. Güçlü bir ordu kurmak, en önemli amacınız. Temelde bir satranç oyunu olsa da epey çeşitlilik sunuyor. Klasik satranç taşlarının yanı sıra çok daha farklı taşlar kullanabiliyorsunuz. Taşlara çeşitli bonuslar veren kalıntılar bulup kullanabiliyor, geçici avantajlar sunan eşyalar satın alabiliyorsunuz.

Her turda sadece bir taş hareket ettirme hakkınız oluyor. O yüzden hangi taşı ne zaman oynanacağına dikkat etmek gerekiyor. En önemlisi, kaybetmeniz hâlinde hiçbir şeyin sonu değil. Her zaman yeniden başlama imkânınız bulunuyor. Tabii, her tekrarda farklı harita, düşman ve ödüller oluyor. Bu da oynanışı epey çeşitlendiriyor.

The Ouroboros King'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

Windows 7 SP1+ İşlemci: SSE2 destekli işlemci

SSE2 destekli işlemci Ekran Kartı: Herhangi bir ekran kartı

Editörün Yorumu

Epic Games'in özellikle Warhammer 40,000: Speed Freeks ile çok geniş bir oyuncu kitlesinin beğenisini kazanacağı kanaatindeyim. Oyun şu an Steam'de "çok olumlu" derecelendirmeye sahip. Bu da oyuncu kitlesinin çoktan sevgisini kazanmış olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde The Ouroboros King de Steam'de çok olumlu incelemeye sahip yapımlardan ama genel oyuncu kitlesine doğrudan hitap eden bir oyun değil, sadece türü sevenler tarafından oynanıyor. Dolayısıyla söz konusu yapımın Speed Freeks'e kıyasla daha az ilgi gösterilmesi muhtemel.