Elon Musk, X Abonelerine Seslendi: Grok Yapay Zeka Sohbet Botu Erişime Açılacak!

Elon Musk, bu ayın başında xAI'ın Grok yapay zeka sohbet botuna söz verdiği gibi açık kaynak olacak şekilde sunduğunu duyurmuştu. Musk, X üzerinden dün akşam saatlerinde bir tweet ile paylaştı ve kullanıcılara güzel bir haber verdi.

Grok chatbotunu X kullanıcılarının kullanımına sunacağını açıklayan CEO, yapay zekayı sadece X Premium kullanıcılarına yani abonelik hizmetinden faydalanan kişilerin erişimine açacağını duyurdu.

Elon Musk'ın bu hamlesinin rekabeti kızıştıracağı söylenmeye başlandı. Ancak Musk'ın bu hamleyi yapmasındaki en büyük sebep X'teki abone kullanıcı sayısını artırmak olabilir.

Daha önce paylaşılan verilere bakıldığında platformdaki kullanıcı ve abone sayısında ciddi bir düşüş söz konusuydu. Elon Musk da X'e birçok yeni özellik getirerek mevcut kullanıcı elinde tutmanın yanı sıra kaybettiği kullanıcıları da kazanmaya çalışıyor.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23