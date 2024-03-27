Elon Musk, X Abonelerine Seslendi: Grok Yapay Zeka Sohbet Botu Erişime Açılacak!

Elon Musk, bu ayın başında xAI'ın Grok yapay zeka sohbet botuna söz verdiği gibi açık kaynak olacak şekilde sunduğunu duyurmuştu. Musk, X üzerinden dün akşam saatlerinde bir tweet ile paylaştı ve kullanıcılara güzel bir haber verdi.

Grok chatbotunu X kullanıcılarının kullanımına sunacağını açıklayan CEO, yapay zekayı sadece X Premium kullanıcılarına yani abonelik hizmetinden faydalanan kişilerin erişimine açacağını duyurdu.

Grok Sohbet Botu X'e Geliyor!

Elon Musk'ın bu hamlesinin rekabeti kızıştıracağı söylenmeye başlandı. Ancak Musk'ın bu hamleyi yapmasındaki en büyük sebep X'teki abone kullanıcı sayısını artırmak olabilir.

Daha önce paylaşılan verilere bakıldığında platformdaki kullanıcı ve abone sayısında ciddi bir düşüş söz konusuydu. Elon Musk da X'e birçok yeni özellik getirerek mevcut kullanıcı elinde tutmanın yanı sıra kaybettiği kullanıcıları da kazanmaya çalışıyor.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024

Bu hafta da kendi yapay zeka sohbet botunu uygulamanın abonelerine sunmaya başlamasıyla belki hedeflediği noktaya ulaşabilir. Bunu yapay zekanın kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlamasından sonra daha net göreceğiz.