Elon Musk, X Abonelerine Seslendi: Grok Yapay Zeka Sohbet Botu Erişime Açılacak!
Elon Musk, X'te dün gece yaptığı bir paylaşımla kullanıcılarının xAI'ın Grok yapay zeka sohbet botunu kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar!
Elon Musk, bu ayın başında xAI'ın Grok yapay zeka sohbet botuna söz verdiği gibi açık kaynak olacak şekilde sunduğunu duyurmuştu. Musk, X üzerinden dün akşam saatlerinde bir tweet ile paylaştı ve kullanıcılara güzel bir haber verdi.
Grok chatbotunu X kullanıcılarının kullanımına sunacağını açıklayan CEO, yapay zekayı sadece X Premium kullanıcılarına yani abonelik hizmetinden faydalanan kişilerin erişimine açacağını duyurdu.
Elon Musk'ın Yapay Zekası: Grok (xAI) Nedir? Nasıl Kullanılır?
Son zamanlarda ChatGPT’ye rakip olarak birçok uygulama geliştirildi. Şimdi ise alternatif bir yapay zeka aracı Elon Musk’tan geliyor. xAI’nin ilk yapay zeka aracı olarak tanıtılan ‘Grok’ ile ilgili elde edilen bilgiler gündeme damgasını vuruyor.
Grok Sohbet Botu X'e Geliyor!
Elon Musk'ın bu hamlesinin rekabeti kızıştıracağı söylenmeye başlandı. Ancak Musk'ın bu hamleyi yapmasındaki en büyük sebep X'teki abone kullanıcı sayısını artırmak olabilir.
Daha önce paylaşılan verilere bakıldığında platformdaki kullanıcı ve abone sayısında ciddi bir düşüş söz konusuydu. Elon Musk da X'e birçok yeni özellik getirerek mevcut kullanıcı elinde tutmanın yanı sıra kaybettiği kullanıcıları da kazanmaya çalışıyor.
Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024
Bu hafta da kendi yapay zeka sohbet botunu uygulamanın abonelerine sunmaya başlamasıyla belki hedeflediği noktaya ulaşabilir. Bunu yapay zekanın kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlamasından sonra daha net göreceğiz.
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