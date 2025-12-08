Avrupa Ceza Kesti, Musk'tan Misilleme Gecikmedi: X Hesabı Kapatıldı!

Avrupa Birliği’nin 2022’de yürürlüğe giren ve kullanıcıları yanlış bilgi, yasa dışı içerik ile çevrim içi kötüye kullanımdan korumayı hedefleyen Dijital Hizmetler Yasası (DSA), pek çok sosyal medya platformunu sıkı denetime aldı. Elon Musk’ın sahibi olduğu X ise bu yasayı kısa süre önce ihlal ettiği gerekçesiyle ağır bir cezaya çarptırıldı. Ancak olay burada bitmedi. Öyle ki cezanın ardından Avrupa Birliği’nin reklam hesabı kapatıldı.

Avrupa Birliği'nin Reklam Hesabı Kapatıldı

Söz konusu ceza, platformun Dijital Hizmetler Yasası kapsamında uyması gereken kuralları ihlal etmesinden kaynaklanıyordu. Bu ihlaller ise ücret karşılığında verilen doğrulanmış işaretinin diğer kullanıcıları aldatması, reklam kayıtlarında şeffaflığın sağlanmaması ve araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin engellenmesiydi.

Bullshit — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

Daha önce benzer bir sicili bulunmayan X, bu üç ihlal nedeniyle 120 milyon euro (yaklaşık 140 milyon dolar) cezaya çarptırıldı. Şirket ilk kez bu kadar büyük bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Elon Musk ise her zamanki sert üslubuyla Avrupa Komisyonu’nun X üzerinden yaptığı duyuruya “saçmalık” diyerek tepki verdi. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

Ceza duyurusundan sadece bir gün sonra X’in Ürün Yöneticisi Nikita Bier, Avrupa Komisyonu’nun paylaştığı açıklama gönderisini platformdaki bir açıktan yararlanarak normalden çok daha fazla kullanıcıya ulaştırdığını iddia etti. Bier’e göre Komisyon, yalnızca reklamlara özel olan bir gönderi formatını kullanarak paylaşımın erişimini artırmıştı.

Bunun üzerine X yönetimi resmen misilleme yaparak Avrupa Komisyonu’nun reklam hesabını devre dışı bıraktı. Bu noktada asıl yani paylaşımların yapıldığı hesabın yasaklanmadığını söyleyelim. Yani aslında kurumun platforma reklam vermesi engellendi.

Ancak reklam hesabının kapatılması zaten aktif olarak kullanılmadığı için X'e karşı bir avantaj sağlamıyor. Öyle ki 120 milyon euroluk cezayı da etkilemiyor. Buna ek olarak platformun aldatıcı doğrulanmış hesap kullanımlarıyla ilgili sorunları çözmek için 60 gün içinde Avrupa Komisyonu’na bir eylem planı sunması gerekiyor. Aksi durumda şirket, ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.