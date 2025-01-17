Avrupa, Musk'ı Köşeye Sıkıştırdı: X'in Belgelerini Gösterin!

Avrupa Komisyonu (EC), sosyal medya platformu X'in algoritmasının Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) ne derece uygun olduğunu değerlendirmek amacıyla kullanıcılarına önerdiği içerikleri belirleyen algoritmalarla ilgili belgeler talep etti.

Bu istek, Komisyon'un X platformuna yönelik 2023 yılında başlattığı mevcut bir soruşturmanın genişletilmesi demek.

Musk'ın Almanya Seçimlerine Karışması Dikkat Çekti

Almanya'nın Şubat ayında gerçekleşecek federal seçimleri öncesinde Alman hükümeti, Elon Musk'ı yaklaşan seçimlerde aşırı sağcı AfD partisinin lehine müdahale etmekle suçladı.

Ancak, Financial Times'ın haberine göre Komisyon, bu son talebinin bu iddialarla doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti. Şimdi EC, X'in öneri sistemlerine dair iç belgeler ve şirkette yapılan son değişikliklere ilişkin bilgi istedi. Ayrıca 2025'in sonuna kadar yapılacak değişikliklerin kayıt altında tutulmasını zorunlu kılan bir koruma emri de yayınladı.

Komisyon, bununla birlikte X platformunun ticari API'larına ve teknik arayüzlerine erişmek istiyor.

X, Yeterince Şeffaf Mı?

2023 yılında yürürlüğe giren DSA, Avrupa Birliği'ndeki çevrimiçi platformların içerik denetimi, algoritma şeffaflığı ve kullanıcı güvenliği gibi konularda sorumluluklarını belirleyen bir dizi düzenlemeden oluşuyor.

EC'in söz konusu adımı da X'in algoritmik sistemlerinin nasıl çalıştığını daha ayrıntılı incelemek ve platformun şeffaflık standartlarını yerine getirip getirmediğini değerlendirmek amacıyla atıldı.

Yasaya göre söz konusu sosyal medya platformları, dezenformasyon ve manipülasyona karşı daha aktif önlemler almak zorunda. Ancak X, şu ana kadar bu konuda iyi bir karne getirmedi.