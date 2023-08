X'in Olay Yaratacak Yeni Gizlilik Politikası Geliyor

Hepimizin bildiği üzere bir süre önce Elon Musk Twitter uygulamasını satın aldı. İlk yaptığı değişikliklerden bir tanesi ismini değiştirmek oldu. Yeni ismi ''X'' olan uygulamanın logosu da değişti.

Elon Musk X uygulamasını bir her şey uygulamasına döndürmek istiyor. Bu, X'in yavaş yavaş "dünyaya kısa mesaj bırakma" uygulamasından "sohbet etme, blog yazma, video paylaşma, arama yapma, kişisel finans ve temelde diğer her şey" uygulamasına dönüştüğü anlamına geliyor. Her şey değişirken tabi ki 'Gizlilik Politikası' için de bir yenilik söz konusu.

Yeni Gizlilik Politikası Neler İçeriyor?

Bu hafta şirket, Gizlilik Politikasını "Biyometrik Bilgiler" ve "İş Başvuruları/Öneriler" ile ilgili hükümleri içerecek şekilde değiştirdi. X, "izniniz doğrultusunda" sitenin "güvenlik, güvenlik ve kimlik belirleme amaçlarıyla" biyometrik kimliklerini toplayabileceğini söylüyor. Site, hangi biyometrik verileri aradığına dair daha fazla ayrıntı sunmuyor.

"Kullanım Bilgileri" altındaki ilk madde, X'in "Şifreli Mesajlarla ilgili meta veriler" hakkında bilgi toplayabileceğini söylüyor. İdeal olarak şirketin bu tür meta verileri mümkün olduğunca az toplaması gerekir, ancak bazen bunların bir kısmını toplamak kaçınılmaz olabilir.

Ayrıca X Gizlilik Politikasının İngilizce yazıldığını ve diğer dillere çevrildiğini belirten yeni bir paragraf da var, "herhangi bir tutarsızlık durumunda, X Gizlilik Politikasının İngilizce versiyonu öncelikli olacaktır.". Bu ibareden anlaşılacağı üzere şirket belirli noktalarda sorumluluk kabul etmiyor.

X'in ''X Gizlilik Politikası'' olarak adlandırdığı yeni gizlilik politikası 29 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sizin yeni X Gizlilik Politikası hakkındaki düşünceleriniz neler? Bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.