X, Görüntülü Arama Özelliğine Kavuşuyor

X'e (eski adıyla Twitter) görüntülü arama özelliğinin geleceği açıklandı. Popüler sosyal medya platformuna eklenecek yeni özellik sayesinde uygulama içerisinden görüntülü görüşmeler yapılabilecek.

X'e Görüntülü Arama Özelliği Eklenecek

Sosyal medya platformu X, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hizmete eklenecek yeni bir özellik daha belli oldu. X CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medya hizmetine görüntülü arama özelliğinin geleceğini doğruladı.

Yaccarino, CNBC'ye yaptığı açıklamada yakında hiç kimseye telefon numarası vermek zorunda kalınmadan platform üzerinden görüntülü görüşmeler yapılabileceğini söyledi.

X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, resmî sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı paylaşımda az önce X üzerinden birini aradığını ifade etmişti. Aslında bu gönderi, platforma kullanıcıların sesli olarak iletişim kurmasına imkân tanıyan bir özelliğin geleceğine işaret etmişti.

just called someone on X 🤯🤯🤯🤯 — Andrea Conway (@ehikian) August 9, 2023

Sosyal medya hizmeti X'in CEO'su tarafından yapılan açıklamayla beraber platformda görüntülü görüşmelerin yapılabilmesini sağlayacak yeni bir işlevin ekleneceği doğrulanmış oldu.

Şu anda geliştirme aşamasında olduğu söylenen görüntülü arama özelliğinin tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Geliştirme ve test aşamaları sorunsuz şekilde tamamlandıktan sonra platforma eklenecektir.

Görüntülü arama özelliğinin X Premium (eski adıyla Twitter Blue) abonelerine özel olup olmayacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı ancak X Premium aboneliğiyle beraber gelen avantajlar göz önünde bulundurulduğunda bu özellik de ücretli aboneliğe özel olabilir.

Sosyal medya platformu X'e gelecek görüntülü görüşme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.