X, Görüntülü Arama Özelliğine Kavuşuyor

X'e (eski adıyla Twitter) görüntülü arama özelliğinin geleceği açıklandı. Popüler sosyal medya platformuna eklenecek yeni özellik sayesinde uygulama içerisinden görüntülü görüşmeler yapılabilecek.

Sosyal medya platformu X, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hizmete eklenecek yeni bir özellik daha belli oldu. X CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medya hizmetine görüntülü arama özelliğinin geleceğini doğruladı.

Yaccarino, CNBC'ye yaptığı açıklamada yakında hiç kimseye telefon numarası vermek zorunda kalınmadan platform üzerinden görüntülü görüşmeler yapılabileceğini söyledi.

X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, resmî sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı paylaşımda az önce X üzerinden birini aradığını ifade etmişti. Aslında bu gönderi, platforma kullanıcıların sesli olarak iletişim kurmasına imkân tanıyan bir özelliğin geleceğine işaret etmişti.

just called someone on X 🤯🤯🤯🤯