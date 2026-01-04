Elon Musk'tan X'teki O Akıma Sert Uyarı: "Sonuçlarına Katlanırsınız!"

Sosyal medya platformu X son günlerde oldukça rahatsız edici bir yapay zeka akımıyla çalkalanıyor. Platformun kullanıcılara sunduğu ünlü yapay zeka aracı Grok, ne yazık ki kötü niyetli kullanımların odağı haline geldi.

Özellikle Türkiye'deki kullanıcıları da etkisi altına alan bu yeni akımda, gerçek kişilere ait fotoğraflar yapay zeka ile manipüle edilerek bikini veya uygunsuz kıyafetler giydirilmiş şekilde servis ediliyor.

Ünlü isimlerden siyasetçilere, bireysel kullanıcılardan cansız nesnelere kadar neredeyse herkesin nasibini aldığı bu durum X'te büyük bir güvenlik krizine dönüştü. Neyse ki platformun sahibi Elon Musk artan tepkilere daha fazla sessiz kalamadı. Gelin, yaşananlara ve Musk'ın açıklamasına yakından bakalım.

Elon Musk Grok'un Bikini Akımına Katılanları Uyardı

Grok üzerinden yapılan bu görsel manipülasyonların kontrolden çıkması ve küresel çapta bir tepki dalgası yaratması üzerine gözler Elon Musk'a çevrilmişti. Teknoloji milyarderi, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu akıma katılan kullanıcılara yönelik sert bir uyarıda bulundu.

Musk, yaptığı açıklamada Grok kullanarak yasa dışı içerik üreten veya bu içeriklerin yayılmasına aracılık eden herkesin yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını net bir dille ifade etti. Ünlü CEO'nun açıklamasına göre yapay zeka ile oluşturulan yasa dışı içerikler platformda suç teşkil eden görsellerle birebir aynı statüde değerlendirilecek.

Başka bir deyişle "bunu ben değil yapay zeka yaptı" bahanesi artık geçerli olmayacak. Bu tarz içerikleri üreten hesaplar platformdan kalıcı olarak uzaklaştırılacak. Dahası X ekibi, yasa dışı içerik politikası kapsamında Grok ile bu tarz içerik üreten kullanıcıları yetkili birimlere de yönlendirebilecek.

Kullanıcılar X'teki Fotoğraflarını Kaldırmaya Başladı

Türkiye gündeminde de geniş yer bulan bu olay, sosyal medya kullanıcıları arasında ciddi bir paniğe neden oldu. Rızası olmadan fotoğraflarının cinsel içerikli materyallere dönüştürüldüğünü gören veya bu riskten korkan pek çok kişi X profillerindeki kişisel fotoğraflarını silmeye başladı.

Kullanıcılar, bu durumun sadece basit bir trol davranışı olmadığını, kişilik haklarına ve mahremiyete yapılan açık bir saldırı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda akıma katılan kullanıcıları uyaran Musk'ın ilerleyen günlerde Grok'un filtreleme sistemlerinde yeni bir güncelleme getireceği ve ahlaki sınırları aşan üretimlerin önüne geçeceği tahmin ediliyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz uygunsuz içerik akımlarının suçlusu yapay zeka mı, yoksa kötü niyetli kullanıcılar mı? Yorumlarda buluşalım.