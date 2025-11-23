X'ten Çok Konuşulacak Özellik! Konumu Ortaya Çıkaracak

X, sosyal medya platformunun daha "şeffaf" hâle gelmesini sağlamayı amaçlayan yeni bir özelliği devreye almak için çalışmalara başladı. Bu özelliğin yanlış bilgi yayılımını engellemeye yardımcı olacağı savunuluyor ancak kullanıcılara hesaplar hakkında gösterilen bilgilere bakılacak olursa gizlilik endişelerini de beraberinde getirecek gibi görünüyor.

X, "Bu Hesap Hakkında" Özelliğini Sunuyor

X (eski adıyla Twitter), gerçek bir insan tarafından yönetilmeyen hesap sayısındaki artışa karşılık "Bu hesap hakkında" özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, kullanıcıların bir hesabın gerçek mi yoksa yanlış bilgi yayma gibi amaçla oluşturulmuş bir hesap mı olduğunu anlamasına yardımcı olmak için profilde birçok önemli bilgi gösterecek.

Herhangi bir kullanıcı, göz attığı bir hesabın konumunu, ne zaman oluşturulduğunu, kaç kez kullanıcı adı değişikliği yapıldığını, X'e nereden eriştiğini (Google Play Store, App Store vb.) öğrenebilecek. Burada bir parantez açmakta fayda var. Konum kısmı, o an hangi şehirde yaşadığınıza kadar detaylı bilgi içermeyecek. Sadece X hesabının hangi ülkeden yönetildiğini öğrenmeyi mümkün kılacak.

Örnek vermek gerekirse bir kullanıcı eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını iddia ediyorsa buna doğrudan inanmak yerine profilini açıp yeni özelliği kullanarak teyit edebileceksiniz. X, kullanıcının gerçekten de ABD'de olup olmadığını size gösterecek. Bunun VPN kullanılarak aşılabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ancak X'in buna da bir çözümü bulunuyor.

Sosyal medya platformuna eğer VPN kullanarak bağlanırsanız profilinize bir uyarı eklenecek. Aaronp613 isimli X kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre "ülke veya bölge doğru olmayabilir" şeklinde bir uyarıya yer verilerek kullanıcıların bilinçlendirilmesini sağlanacak. Böylece hesabı yöneten kişinin doğru söyleyip söylemediğine dair fikir sahibi olacaksınız.

Bu arada X, konum bilgilerinin sadece ülkeyi mi yoksa bulundukları coğrafi bölgeyi mi göstereceğini seçme imkânı sunacak fakat varsayılan olarak ülke gösterilecek. Bilgilere erişmek için X'in web ya da mobil sürümünde bir profile gidip katılma tarihine basmanız yeterli olacak. Şu anda sadece sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan bu özelliğin ilerleyen süreçte tüm kullanıcılar için geçerli hâle geleceğini de belirtelim.