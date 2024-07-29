Mesaj Gönderip Pişman Olanlara: X'in Yeni Özelliği Ortaya Çıktı!

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adeta bir kimlik değişimi yaşayan X, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başlıyor. Şirketin yazılım işlerinden sorumlu yöneticisi Enrique Barragan, platformdan yaptığı son paylaşımla yeni işlev için müjdeyi verdi.

X İçin Mesaj Düzenleme Özelliği Yolda

Enrique Barragan, X için mesaj (DM) düzenleme özelliği üzerinde çalışmaya başlayacağını duyurdu. Elon Musk ise gelişmeyi paylaşıma bir emojiyle cevap vererek birinci ağızdan doğruladı. Şu an için özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi, ancak önümüzdeki birkaç ay içinde bazı sürprizlerin yaşanabileceği söyleniyor.

ok will start building edit functionality for DMs — Enrique (@enriquebrgn) July 29, 2024

Mesajları düzenleme özelliği halihazırda WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında kullanılıyor. Kullanıcılar, özellik aracılığıyla göndermiş oldukları mesajları düzenleyebiliyorlar. Tabii, mesajınızı düzenlediğinizde mesajın altında "Düzenlendi" etiketi görünüyor. Bu özelliğin X'te de benzer şekilde çalışması bekleniyor.