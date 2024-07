Mesaj Gönderip Pişman Olanlara: X'in Yeni Özelliği Ortaya Çıktı!

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adeta bir kimlik değişimi yaşayan X, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başlıyor. Şirketin yazılım işlerinden sorumlu yöneticisi Enrique Barragan, platformdan yaptığı son paylaşımla yeni işlev için müjdeyi verdi.

Enrique Barragan, X için mesaj (DM) düzenleme özelliği üzerinde çalışmaya başlayacağını duyurdu. Elon Musk ise gelişmeyi paylaşıma bir emojiyle cevap vererek birinci ağızdan doğruladı. Şu an için özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi, ancak önümüzdeki birkaç ay içinde bazı sürprizlerin yaşanabileceği söyleniyor.

ok will start building edit functionality for DMs