X, Ticaretin Merkezi Oluyor: Her Şey Uygulamasına Bir Adım Daha

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığında geleceğe dair birçok planını hayata geçirmek istiyordu ve bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu da gösteriyordu. Musk'ın bu planlardan biri de ismi daha sonradan X olarak değiştirilen Twitter'ı her şey uygulaması hâline getirmekti.

X, şirketin sahibinin uzun bir zaman önce duyurduğu planı hayata geçiriyor. X CEO'su Linda Yaccarino, şirketin bu yılın sonlarına doğru Visa ile ortak olarak X Money'nin tanıtacağını duyurdu.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.



💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct



🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments



🏦 Option to instantly… — Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025

X Money Nasıl Çalışacak?

Yaccarino'ya göre X Money, Venmo tarzı bir banka hesabına para aktarma özelliği ile kullanıcıların banka kartları aracılığıyla kişiler arası para transferi yapmalarını içerecek. Ayrıca kullanıcılar X cüzdanına para da yatırabilecek.

Elon Musk, insanların tüm finansal işlemleri X üzerinden yönetebilmelerini istiyordu. CEO Yaccarino ise geçen yıl şirketin kullanıcılar için ödeme özelliklerini desteklemeyi planladığını söylemişti.

Görünüşe bakılacak olursa Musk kendisi için son derece önemli olan bu amacına ulaşmak üzere. Yaccarino ise Visa ortaklığının bu yıl X Money ile ilgili birçok büyük duyurudan sadece ilki olduğunu söyledi.