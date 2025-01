X, Ticaretin Merkezi Oluyor: Her Şey Uygulamasına Bir Adım Daha

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığında geleceğe dair birçok planını hayata geçirmek istiyordu ve bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu da gösteriyordu. Musk'ın bu planlardan biri de ismi daha sonradan X olarak değiştirilen Twitter'ı her şey uygulaması hâline getirmekti.

X, şirketin sahibinin uzun bir zaman önce duyurduğu planı hayata geçiriyor. X CEO'su Linda Yaccarino, şirketin bu yılın sonlarına doğru Visa ile ortak olarak X Money'nin tanıtacağını duyurdu.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.



💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct



🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments



🏦 Option to instantly…