X, Ticaretin Merkezi Oluyor: Her Şey Uygulamasına Bir Adım Daha

X'e onu ticaretin kalbi hâline getirme potansiyeli olan bir özellik geliyor. Elon Musk'ın da bir hayali gerçekleşiyor. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığında geleceğe dair birçok planını hayata geçirmek istiyordu ve bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu da gösteriyordu. Musk'ın bu planlardan biri de ismi daha sonradan X olarak değiştirilen Twitter'ı her şey uygulaması hâline getirmekti.

X, şirketin sahibinin uzun bir zaman önce duyurduğu planı hayata geçiriyor. X CEO'su Linda Yaccarino, şirketin bu yılın sonlarına doğru Visa ile ortak olarak X Money'nin tanıtacağını duyurdu.

X Money Nasıl Çalışacak?

Yaccarino'ya göre X Money, Venmo tarzı bir banka hesabına para aktarma özelliği ile kullanıcıların banka kartları aracılığıyla kişiler arası para transferi yapmalarını içerecek. Ayrıca kullanıcılar X cüzdanına para da yatırabilecek.

Elon Musk, insanların tüm finansal işlemleri X üzerinden yönetebilmelerini istiyordu. CEO Yaccarino ise geçen yıl şirketin kullanıcılar için ödeme özelliklerini desteklemeyi planladığını söylemişti.

Görünüşe bakılacak olursa Musk kendisi için son derece önemli olan bu amacına ulaşmak üzere. Yaccarino ise Visa ortaklığının bu yıl X Money ile ilgili birçok büyük duyurudan sadece ilki olduğunu söyledi.

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SOSYAL MEDYA

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