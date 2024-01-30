X Ses Odalarına Video Özelliği mi Geliyor? Açıklama Yapıldı!

X (eski adıyla Twitter) baş tasarımcısı Andrea Conway, sosyal medya sitesinin canlı konuşma platformu Spaces (ses odası) video desteğinin yakında kullanıma sunulacağının ipuçlarını verdi.

Conway gün içinde attığı bir gönderi ile bir yandan X Spaces üzerinde çalışırken bir yandan da platformu kullandığını ima etti. Conway'in tweet'i, platforma video desteğinin gelmesinin beklendiğini ima ediyor.

Spaces İçin Video Desteği Geçtiğimiz Ay Duyurulmuştu

working on spaces while listening to spaces && getting so excited to see video here too pic.twitter.com/hccpOBl391 — Andrea Conway (@ehikian) January 29, 2024

Conway ayrıca kullanıcıların interaktif ses odalarını oluştururken karşılaşabilecekleri arayüzün bir ekran görüntüsünü de paylaştı. Ekran başlığında "Spaces oluşturun" yazıyor. Açılır menü yayına kimlerin katılabileceğini seçmenizi sağlıyor; ardından biri "başlık" diğeri "konular" için olmak üzere iki metin kutusu geliyor.

Elon Musk Aralık 2023'te Spaces için video desteğinin ufukta olduğunu duyurdu. Musk, bu özelliğin nispeten basit olacağını ve kullanıcıların video işlevini açıp kapatmasına izin vereceğini belirtti.

Ayrıca, bir Spaces oturumuna birden fazla konuşmacı katıldığında, video akışının, Google Meet gibi video konferans platformlarında görülen işlevselliğe benzer şekilde, o anda konuşan konuşmacıyı görüntülemek için geçiş yapacağını belirtti.

Spaces'e video eklenmesi, X için önemli bir gelişme olacak. Platformun öncelikle metin tabanlı bir hizmetten multimedya platformuna doğru devam eden evrimi, sosyal medya ortamındaki daha geniş eğilimlere işaret ediyor.

X CEO'su Linda Yaccarino bu ayın başlarında uygulamanın yapay zekânın gücünden yararlanarak yeni bir video ekosistemi kurma niyetinin altını çizmişti.

Spaces'e video desteğinin eklenmesinin, X'teki kullanıcı etkileşimini ve katılımını artırması ve canlı konuşma özelliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.