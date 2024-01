X Ses Odalarına Video Özelliği mi Geliyor? Açıklama Yapıldı!

X (eski adıyla Twitter) baş tasarımcısı Andrea Conway, sosyal medya sitesinin canlı konuşma platformu Spaces (ses odası) video desteğinin yakında kullanıma sunulacağının ipuçlarını verdi.

Conway gün içinde attığı bir gönderi ile bir yandan X Spaces üzerinde çalışırken bir yandan da platformu kullandığını ima etti. Conway'in tweet'i, platforma video desteğinin gelmesinin beklendiğini ima ediyor.

working on spaces while listening to spaces && getting so excited to see video here too pic.twitter.com/hccpOBl391