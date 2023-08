Elon Musk'tan Yeni Haber: X'e Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Geliyor!

Daha önce de X'e (eski adıyla Twitter) sesli veya görüntülü arama özelliğinin geleceği birçok kez gündeme gelmişti. Hatta X'in CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medya platformuna görüntülü arama özelliğinin geleceğini doğrulamıştı.

Bugün ise Elon Musk bu konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı ve yeni iki özelliği doğruladı.

Elon Musk'ın Tweet'inden de anlaşılıyor ki görüntülü ve sesli arama özelliğinin gelmesine çok az kaldı. Diğer platformlardakinin aksine X'teki aramalar için telefon numarasına gerek olmayacak.

İşte Elon Musk'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.