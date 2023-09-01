Elon Musk'tan Yeni Haber: X'e Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Geliyor!

Daha önce de X'e (eski adıyla Twitter) sesli veya görüntülü arama özelliğinin geleceği birçok kez gündeme gelmişti. Hatta X'in CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medya platformuna görüntülü arama özelliğinin geleceğini doğrulamıştı.

Bugün ise Elon Musk bu konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı ve yeni iki özelliği doğruladı.

Telefon Numarasına Gerek Kalmayacak!

Elon Musk'ın Tweet'inden de anlaşılıyor ki görüntülü ve sesli arama özelliğinin gelmesine çok az kaldı. Diğer platformlardakinin aksine X'teki aramalar için telefon numarasına gerek olmayacak.

İşte Elon Musk'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Musk’ın paylaşımına göre platformdaki görüntülü ve sesli aramalar direkt olarak iOS, Android, Mac ile PC‘de çalışacak. Özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise henüz bilinmiyor.

Elon Musk'ın küresel adres defteri olarak tanımladığı X, her şeyin yapılabildiği bir platform hâline gelecek. Ünlü milyarderin geçtiğimiz günlerde siyasi reklamlara ve iş ilanlarına izin vermesi, bunu kanıtlar nitelikte.

Peki siz X'teki arama özelliğini kullanacak mısınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı untumayın.