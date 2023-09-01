Elon Musk'tan Yeni Haber: X'e Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Geliyor!
Elon Musk, kendi hesabından X'e sesli ve görüntülü arama özelliğinin geleceğini duyurdu. Peki ne zaman? İşte ayrıntılar!
Daha önce de X'e (eski adıyla Twitter) sesli veya görüntülü arama özelliğinin geleceği birçok kez gündeme gelmişti. Hatta X'in CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medya platformuna görüntülü arama özelliğinin geleceğini doğrulamıştı.
Bugün ise Elon Musk bu konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı ve yeni iki özelliği doğruladı.
Telefon Numarasına Gerek Kalmayacak!
Elon Musk'ın Tweet'inden de anlaşılıyor ki görüntülü ve sesli arama özelliğinin gelmesine çok az kaldı. Diğer platformlardakinin aksine X'teki aramalar için telefon numarasına gerek olmayacak.
İşte Elon Musk'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:
Video & audio calls coming to X:— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023
- Works on iOS, Android, Mac & PC
- No phone number needed
- X is the effective global address book
That set of factors is unique.
Musk’ın paylaşımına göre platformdaki görüntülü ve sesli aramalar direkt olarak iOS, Android, Mac ile PC‘de çalışacak. Özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise henüz bilinmiyor.
Elon Musk'ın küresel adres defteri olarak tanımladığı X, her şeyin yapılabildiği bir platform hâline gelecek. Ünlü milyarderin geçtiğimiz günlerde siyasi reklamlara ve iş ilanlarına izin vermesi, bunu kanıtlar nitelikte.
X'in Olay Yaratacak Yeni Gizlilik Politikası Geliyor
Hepimizin bildiği üzere bir süre önce Elon Musk Twitter uygulamasını satın aldı. İlk yaptığı değişikliklerden bir tanesi ismini değiştirmek oldu.
Peki siz X'teki arama özelliğini kullanacak mısınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı untumayın.
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