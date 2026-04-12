X'te Para Kazanmak Kolaylaşıyor! Büyük Düzenleme Duyuruldu

X, uzun bir zamandan beri sosyal medya platformunda içerik üreticilerinin para kazanmasına imkân sağlıyor. Elbette ki bu para kazanma programının belirli şartları bulunuyor. Ne var ki bu şimdiye kadar büyük ölçüde etkileşim oranı ile doğrudan orantılıydı. Yakın zamanda hayata geçirileceği duyurulan düzenleme ise değerli içerik üretenlerin daha çok kazanmasını sağlayacak.

X'in Para Kazanma Programı Nedir?

X'in (eski adıyla Twitter) para kazanma programı, içerik üreticilerinin platformunda aldığı etkileşimleri gerçek paraya dönüştürmesine olanak tanıyor. Bu program şu an sadece sosyal medya platformunun ücretli abonelik hizmetinden yararlananlara açık ve paylaşımların diğer kullanıcılar tarafından ne kadar etkileşim aldığına bağlı olarak para kazanma fırsatı sunuyor.

Sosyal medya platformunda para kazanmaya başlamak isteyenlerin X Premium ya da X Premium+ aboneliklerinden birini alması gerekiyor. Bunlardan ilki, aylık 175 TL (devam eden indirimle 87,50 TL). Diğeri ise aylık 1.692 TL (devam eden indirimle 845,84 TL). Her ikisi de gönderilerin ne kadar çok etkileşim aldığına bağlı olarak değişen miktarda gelir elde etmenize yardımcı oluyor fakat Premium+ gelişmiş istatistiklere ve daha az sınırlama ile yapay zeka araçlarına erişme gibi avantajlar sağlıyor.

X'te Para Kazanmak Nasıl Kolaylaşacak?

X, şimdiye kadar hâlihazırda yayınlanmış bir içeriği tekrar yayınlayarak (küçük dokunuşlar da yaparak) o gönderinin yayılmasını sağlayan içerik üreticilerini de sıfırdan gönderi oluşturanlar ile aynı şekilde görüyordu. Yani neredeyse hiç emek vermeyen birisi sadece daha çok kişi tarafından takip edildiği için daha yüksek kazanç elde edebiliyordu.

X tarafından yapılan son açıklamaya göre bu kişiler hâlâ platformun önemli bir parçası olarak kalmaya devam edecek ama para kazanma programı, o içeriğin ortaya çıkmasını sağlayan kişinin lehine düzenlenecek. Kısa bir süre sonra geçerli hâle gelmesi beklenen bu düzenlemeden sonra sadece içeriğin yayılmasını sağlayan kişi değil, o içeriği üretmek için emek ve zaman harcayan kişiler de ödüllendirilecek.

X, Para Kazanma Programını Değiştirerek Ne Amaçlıyor?

X'in para kazanma programını yeniden ele almasının arkasındaki temel sebep, hak sahiplerinin mağduriyetini önlemek. Bazı kullanıcılar bazen iki saat boyunca oturup sıfırdan bir görsel hazırlayabiliyor. Başka bir kullanıcının gelip bunu sanki kendisi yapmış gibi yayınlayarak hesabı neredeyse hiç etkileşim almayan ve bu nedenle çok az kazanç elde eden kişilere haksızlık olabiliyor.

Bunun bilincinde olan şirket, bir içeriği sadece popüler hâle getiren kişilere değil, onu ortaya çıkaran ve sosyal medya platformunun daha değerli içeriklerle dolu bir yere dönüşmesini sağlayan kişilere para kazandıracak. Bu sayede emek harcayarak öne çıkmaya çalışan ama çabaları olumlu sonuç vermedikten sonra tüm hevesini yitiren kişiler de önemli bir motivasyon kazanacak.

Günün sonunda X yine eğlenceli ve bilgilendirici içeriklerin yer aldığı bir platform olacak. Dolayısıyla platformun kullanım süresinde de önemli bir artış yaşanacak. Yani bu durumdan hem şirketin kendisi hem de içerik oluşturucuları memnun olacak. Tabii, bu içerikler ile vaktini değerlendirenleri de unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

X uzun bir zamandan beri birbirinin aynısı paylaşımlarla dolu bir yer. Platforma hemen hemen her girişimde aynı paylaşımı birden fazla kez görebiliyorum. Özellikle şirketin içeriklerden para kazanma imkânı sunmaya başlamasından sonra kopya içeriklerin sayısında çok büyük artış oldu. Umuyorum ki bu atılan adım, kopyalanan gönderiler yüzünden yeterince hakkını alamayanlara yardımcı olur.