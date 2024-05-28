X Türkiye Hesabı Yeniden Aktif: Yıllar Sonra İlk Paylaşım Geldi!

En son geçtiğimiz yıllarda paylaşımlarda bulunan ve uzun süredir inaktif durumda olan X Türkiye hesabı bugün yeniden paylaşımlara başladı.

İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelen ve X'in Türkiye'ye temsilcilik açması gerektiğine yönelik çağrıların ardından geçtiğimiz günlerde X nihayet Türkiye temsilciliğini açmıştı.

Temsilciliğin açılmadığı takdirde X'e getirilen reklam yasağının devam ettirileceği ve sonraki adımın bant daraltması olacağı söylenmişti. Temsilciliğin açılmasıyla tüm bu sorunlar aşıldı ve şimdi de X Türkiye hesabı resmî olarak yeniden kullanılmaya başlandı.

İlk Paylaşımlar Yapılmaya Başlandı

Merhaba Türkiye! 🎉 Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın



Merhaba Türkiye! 🎉 It's been a while! Stay tuned for exciting updates, features, and ways to connect with what matters to you most. pic.twitter.com/COxToyyF1v — Türkiye (@XTurkiye) May 28, 2024

Resmî X Türkiye hesabından gelen ilk paylaşımda "Merhaba Türkiye! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın" ifadelerine yer verildi.

Çok geçmeden hesaptan seri paylaşımlar yapılmaya başlandı. Örneğin bunlardan birinde X'in Türkiye'de 21.7 milyon aktif kullanıcısı bulunduğu açıklandı. Bu konuda resmî bir veri şimdiye kadar hiç paylaşılmamıştı.

Gelecekte X Türkiye hesabından ne gibi paylaşımlar yapılacağı belirsiz ancak X'e dair gelişmeleri artık Türkçe bir şekilde birinci ağızdan öğrenebileceğiz.

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