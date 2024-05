X Türkiye Hesabı Yeniden Aktif: Yıllar Sonra İlk Paylaşım Geldi!

En son geçtiğimiz yıllarda paylaşımlarda bulunan ve uzun süredir inaktif durumda olan X Türkiye hesabı bugün yeniden paylaşımlara başladı.

İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelen ve X'in Türkiye'ye temsilcilik açması gerektiğine yönelik çağrıların ardından geçtiğimiz günlerde X nihayet Türkiye temsilciliğini açmıştı.

Temsilciliğin açılmadığı takdirde X'e getirilen reklam yasağının devam ettirileceği ve sonraki adımın bant daraltması olacağı söylenmişti. Temsilciliğin açılmasıyla tüm bu sorunlar aşıldı ve şimdi de X Türkiye hesabı resmî olarak yeniden kullanılmaya başlandı.

Merhaba Türkiye! 🎉 Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın



Merhaba Türkiye! 🎉 It's been a while! Stay tuned for exciting updates, features, and ways to connect with what matters to you most. pic.twitter.com/COxToyyF1v