X Kullanıcılarını İkiye Bölen Yeni Karar: Ücretli Özellikleri Bazı Kullanıcılara Ücretsiz Olacak!

Elon Musk, geçtiğimiz hafta açık kaynak olarak sunduğu Grok yapay zeka sohbet botunu birkaç gün önce X uygulamasına Premium ve Premium+ abone olan kullanıcılarının erişimine açtığını duyurmuştu.

Musk, dün yine X'te paylaştığı bir gönderide kullanıcılarına ücretsiz Premium ve Premium+ özelliklerini sunacak. Ancak bunun için kullanıcıların belirli bir takipçi sayısına sahip olması zorunluluğu da bulunuyor.

Normalde Premium aboneliği aylık 150 TL ve Premium+ aboneliği ise aylık 300 TL karşılığında satın alınabiliyor. Bu aboneliklere sahip olan kullanıcılar da uygulamayı ücretsiz kullanan kullanıcılardan farklı özelliklere erişim sağlayabiliyor.

Erişim sağlanan son özelliklerden biri de xAI'ın Grok yapay zeka sohbet botunu kullanabilmek olduğunu dün öğrendik. Elon Musk, şimdi de belirli sayıda takipçisi olan kişilerin, abonelere özel olarak sunulan özelliklere ücretsiz erişim sağlayacaklarını duyurdu.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free