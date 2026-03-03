X Kullanıcılarını Çıldırtan Hesaplara Karşı Harekete Geçti! Yapana Direkt Ceza Verecek

X, kullanıcıları çıldırtan videolara karşı harekete geçti. Buna göre platform, artık yapay zeka ile oluşturulan savaş videolarına müsade göstermeyecek. Eğer mavi tik sahibi bir içerik üretici sadece para kazanmak için savaş alanına ait gerçek olmayan bir video paylaşırsa, söz konusu hesap 90 gün boyunca X'in gelir paylaşım programından çıkarılacak. İhlalin sürmesi halinde ise söz konusu hesabın para kazanma hakkı kalıcı olarak kapatılacak.

X Yapay Zeka ile Oluşturulan Savaş Videolarını Nasıl Engelleyecek?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yapay zeka ile oluşturulan silahlı çatışma görüntülerini gerçekmiş gibi paylaşan içerik üreticilere karşı yeni bir yaptırım uygulayacağını duyurdu. Karar, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının ardından geldi. Bölgeden çok miktarda patlama, çatışma ve bombalama görüntüleri paylaşılırken, yapay zeka ile üretilen sahte görüntüler de platformu doldu taşırdı.

Bildiğiniz üzere sosyal medya platformlarında yalan içeriklerin payaşılması pek de yeni bir şey değil. Ancak yapay zeka araçları ile üretilen gerçekçi videolar ve mavi tik sahibi X hesaplarının para kazanma hırsının birleşmesi durumu oldukça tehlikeli bir hale getirdi. Eminim siz de son günlerde bunun pek çok örneğini görmüşsünüzdür. Neyse ki bunu yapan insanlar artık videonun açıkça yapay zeka olduğunu belirtmediği sürece para kazanmayacak.

X videoların gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu anlamak için kendi tespit araçlarından faydalanacak. Ancak fazlasıyla gerçekçi olan videolar için de topluluk notlarından faydalanacak. Yukarıda da belirttiğim üzere sistemi suistimal eden kullanıcılar ilk etapta 90 gün para kazanamama cezası alacak. Cezalı hesapların paylaşımlarını sürdürmesi ise kalıcı gelir kaybı ile sonuçlanacak.

Yani eğer siz de mavi tikli bir hesaba sahipseniz ve gerçekliği şüpheli savaş videoları paylaşıyorsanız ya bundan vazgeçmeli ya da yanlış bilginin yayılmasını engellemek amacıyla videolarınıza yapay zeka etiketi eklemelisiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre X'in bu gibi durumlara karşı önlem alması gerçekten de güzel gelişme. Ancak bunun sadece savaş alanı videoları ile sınırlı kalması yeterli değil. Platformdaki yanıltıcı video sayısı her geçen gün artıyor ve bunu yapab insanların para ile ödüllendirilmesi duruma pek de yardımcı olmuyor.

X acilen insanlardan oluşan moderasyon ekiplerini genişletmeli ve içerikleri denetlemeli. Böylece yalan, çalıntı ve yasa dışı içeriklerle bir servet kazanan hesaplar engellenmeli. Ne yazık ki Elon Musk'ın neden olduğu problemlerin sorumluluğunu alacağını hiç sanmıyorum.