Realme'den Yeni Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve AMOLED Ekrana Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Realme'nin yeni telefonu 16T 5G, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefon, yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme 16T 5G'nin NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen Realme 16T, RMX5268 model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. NBTC sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını da gösteriyor.

Realme 16T 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

6,5 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,5 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Realme 15T'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hıız ve 4000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4000 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Realme 16T 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme 16T 5G'de sekiz çekirdekli orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin ne olacağı henüz belli değil ancak önceki modelde Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından Dimensity 6400 Max, PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 108 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6400 Max'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştıracaktır. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha yüksek hızda çalışıyor ve daha yüksek verimlilik sunuyor.

Realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16T 5G'nin 2026 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15T, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 16T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 16T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Realme 15T satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Realme 15T için 20 bin 999 rupi (10.147 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16T 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 25 bin rupi (12 bin TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme 16T 5G'nin bütçe dostu Android telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olacağını söyleyebilirim çünkü bu, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor. Bu arada bence AMOLED, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.