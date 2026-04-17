Lenovo'dan Oyun Telefonu Geliyor! 16 GB RAM ve 144Hz Ekrana Sahip

Lenovo, Legion Y70 isimli yeni bir oyun telefonu üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bir görsel ile birlikte Legion Y70'in tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefonda iki farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz ayrıca sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü bir işlemciyle birlikte gelecek. Böylece mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Lenovo Legion Y70'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Lenovo Legion Y70'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Legion logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Bu arada telefon siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Teknolojisi: 144Hz

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci

RAM: 16 GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonu, 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modelinde ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda OLED ekran ve 1500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz.

OLED ekranda renklerin çok canlı olduğunu belirtelim. Ayrıca bu ekranda siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı çok daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada yüksek yenileme hızının akıcı bir ekran deneyimi sağladığının altını çizelim. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Legion Y70'de sekiz çekirdekli çok güçlü bir Snapdragon işlemci yer alacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak önceki modelde Snapdragon 8+ Gen 1 bulunuyor. Buna göre yeni telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alabilir. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve hatta daha verimli çalışıyor. Verimlilik, pil ömrüne olumlu yönde katkı sağlıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 bu zamana kadar Xiaomi 17 serisi, Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda kullanıldı.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo'nun yeni oyun telefonu Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bir önceki modelin de Legion Y70 olarak adlandırıldığını ve o modelin 2022 yılında tanıtıldığını belirtelim.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Bu arada konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2022'de piyasaya sürülen Legion Y70 için 434 dolar (19 bin 451 TL) başlangıç fiyatı belirlenmişti. Yeni telefon, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 460 dolar (20 bin 631 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y70'in tasarımını çok sevdim. Bu cihazda oyun telefonlarında sıkça görülen abartılı tasarım unsurları bulunmuyor. Bunun yerine sade ve şık bir tasarım tercih edilmiş. Siyah ve beyaz renk seçeneklerini de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Legion Y70 yalnızca tasarımyıla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti.

Yüksek yenileme hızı sayesinde telefonun çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark çok belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada cihaz, yoğun efektlere ve en iyi grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabilecek.