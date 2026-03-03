Kullanıcılar ChatGPT’ye Boykot Başlattı: Herkes Uygulamayı Siliyor

Son yıllarda yapay zekâ teknolojileri hızla gelişiyor ve yediden yetmişe milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Akıllı telefon üreticileri bile yeni modellerini artık yapay zekâ özellikleri ile pazarlıyor çünkü kullanıcıların ilgisi yüksek. Bu ilginin yüksek olmasının sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere işleri oldukça kolay hale getirmesi. Zira istediğiniz fotoğrafı oluşturuyor, metin yazıyor veya sizin yerinize plan yapıyor.

Tabii yapay zekâdan yararlanmak isteyen yalnızca kullanıcılar değil, devletler de yavaş yavaş bundan faydalanmaya başladı. ABD de uzun süredir bu ülkeler arasında yer alıyor. Süper güç olan Amerika, yakın zamanda popüler yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile yeni bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşma şirkete olumsuz yansıdı.

ChatGPT, En Çok Kaldırılan Uygulama Oldu!

OpenAI ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşmanın ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde ChatGPT’nin mobil cihazlardan aylık kaldırılma oranı yüzde 9'dan yüzde 295 gibi ciddi bir seviyeye yükseldi. Aslında ChatGPT de diğer uygulamalar gibi hiç kaldırılmıyor değil. Sürekli büyüme göstermesinin sebebi indirilme sayısının kaldırılmaya kıyasla yüksek olması.

ChatGPT’nin bir anda çok sayıda kullanıcı tarafından kaldırılmasının ardından rakip uygulamalar da ciddi bir büyüme kaydetti. Hatta Anthropic tarafından geliştirilen Claude, geçtiğimiz günlerde App Store’da en çok indirilen uygulamalar arasında zirveye yükseldi.

Peki OpenAI ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşma neydi de insanlar ChatGPT'yi silmeye başladı? Şimdi gelin işin aslına bakalım.

OpenAI ile ABD Savunma Bakanlığı Arasındaki Anlaşma Neydi?

ABD Savunma Bakanlığı ile yapay zekâ şirketleri arasında daha önce yaklaşık 200 milyon dolarlık bir entegrasyon anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma kapsamında bakanlık, gelişmiş yapay zekâ modellerine erişim sağlayarak rapor analizi, veri işleme ve lojistik planlama gibi alanlarda destek alabiliyordu. Tabii bu destek, belirli etik sınırlar içerisindeydi.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni teklif ise bu sınırların genişletilmesini içermesi nedeniyle tartışma yarattı. “Her türlü yasal kullanım” ifadesinin yer aldığı teklif, yapay zekânın daha kapsamlı şekilde kullanılabilmesini sağlıyordu. Öyle ki tam otonom ölümcül sistemlerde ve kitleleri gözetmek için bile kullanılabileceği belirtiliyordu. Bu yeni anlaşma hem OpenAI’ye hem de Anthropic’e sunuldu.

OpenAI teklifi büyük ölçüde kabul etti ancak tam otonom silahlarda ateş etme gibi kritik kararlarda insan onayı istedi; kitlesel gözetimeyse izin vermedi. Anthropic ise anlaşmayı tamamen reddetti. Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar, ChatGPT için bir boykot başlattı ve çok sayıda kişi Claude gibi alternatif platformlara yöneldi. İşte ChatGPT'nin kaldırılma oranının yükselmesinin ve Claude'un kullanıcı sayısının artmasının sebebi buydu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorusnuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.