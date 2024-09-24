Elon Musk Duyurdu: X'te Birini Engellemek Artık Anlam İfade Etmeyecek!

Sosyal medya bir kullanıcı bizi rahatsız ediyorsa veya paylaşımlarını beğenmiyorsak tek bir tıkla engelleme imkanına sahibiz. Bu, karşı tarafın bize mesaj göndermesini ve gönderilerimizi görmesini tamamen engelliyor. Böylece etkileşim tamamen sona eriyor.

Ancak görünen o ki, X'in patronu Elon Musk bu konuda tamamen farklı düşünüyor. Başarılı iş insanı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada X'teki engelleme işlevinin değişeceğini belirtti. Yeni dönemde bir kullanıcıyı engellesek bile gönderilerimizi görmeye devam edebilecek.

Elon Musk: X'te Engelleme İşlevinin Mantığı Değişecek

Elon Musk, X platformundaki engelleme işlevinin değişeceğini duyurdu. Buna göre bir kullanıcıyı engelleseniz bile gönderilerinizi görmeye devam edebilecek. Ancak, engellenen kullanıcının gönderilerinizle yorum yapma ya da başka etkileşimde bulunma imkânı olmayacak.

High time this happened.



The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post. — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

Tabii, bu durum birçok kullanıcıdan olumsuz tepki aldı. Pek çok kullanıcı yeni düzende engelleme butonunun işlevini büyük ölçüde yitireceğini düşünüyor. Onlara göre bir kullanıcıyı engellemek yalnızca mesaj atma veya yorum yapmayı engellemekle kalmamalı, aynı zamanda engellenen kullanıcıya tamamen görünmez olmayı sağlamalı.

Elon Musk'ın duyurduğu bu değişiklikle ilgili hala pek çok soru işareti bulunuyor. Örneğin, engellediğimiz kullanıcıların gönderilerini veya farklı gönderilere yaptıkları yorumları akışta görmeye devam edecek miyiz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!