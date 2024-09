Elon Musk Duyurdu: X'te Birini Engellemek Artık Anlam İfade Etmeyecek!

Sosyal medya bir kullanıcı bizi rahatsız ediyorsa veya paylaşımlarını beğenmiyorsak tek bir tıkla engelleme imkanına sahibiz. Bu, karşı tarafın bize mesaj göndermesini ve gönderilerimizi görmesini tamamen engelliyor. Böylece etkileşim tamamen sona eriyor.

Ancak görünen o ki, X'in patronu Elon Musk bu konuda tamamen farklı düşünüyor. Başarılı iş insanı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada X'teki engelleme işlevinin değişeceğini belirtti. Yeni dönemde bir kullanıcıyı engellesek bile gönderilerimizi görmeye devam edebilecek.

The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.