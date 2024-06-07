Herkesin Merakla Beklediği Yenilikler: X'te Neler Oluyor?

X, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha fazla esneklik sunmak için önemli güncellemeler duyurdu. Artık iOS kullanıcıları, videoların kalitesini manuel olarak ayarlayabilecekler.

Ayrıca, yakında gelen Analytics güncellemesi ile kullanıcılar, farklı metrikleri zaman grafiği üzerinden görebilecekler. Bu güncellemeler, X kullanıcılarını heyecanlandırırken, platformun sunduğu Premium Abonelik hizmeti de artık reklam harcamalarıyla ücretsiz sunulacak.

X'te Yeni Güncellemeler Neler?

X, iOS kullanıcılarının video deneyimini daha iyi kontrol etmelerine olanak tanıyan manuel video kalitesi ayarı özelliğini sunuyor. Bu, kullanıcıların tercihlerine göre videoların çözünürlüğünü belirlemelerini sağlayacak, böylece daha kişiselleştirilmiş bir izleme deneyimi sunacak.

NEWS: X will now let you change the quality of the videos manually on iOS! pic.twitter.com/brIK3zG5Zm — X Daily News (@xDaily) June 6, 2024

Ayrıca, yakında gelecek olan Analytics güncellemesi, Time Grafiği aracılığıyla kullanıcılara daha kapsamlı ve detaylı bir analitik bakış açısı sunacak. Bu, kullanıcıların performanslarını zaman içinde daha iyi anlamalarına ve iyileştirmeler yapmalarına olanak tanıyacak.

Öte yandan, X artık reklam harcamaları yoluyla Premium Abonelik sunuyor. Bu, kullanıcıların reklam bütçelerinden yararlanarak platformun premium içeriklerine erişimini ücretsiz sağlamalarını mümkün kılacak, böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek.

X, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve daha fazla kullanıcıya erişim sağlamak için sürekli olarak yenilikler ve güncellemeler sunmaya devam ediyor.

Yapılan bu son güncellemeler, kullanıcıların videoları daha kişiselleştirilmiş bir şekilde izlemelerini, daha detaylı analizler yapmalarını ve premium içeriklere ücretsiz erişim sağlamalarını mümkün kılıyor. Bu da, X daha da büyümesine ve kullanıcı memnuniyetini artırmasına yardımcı olacaktır.