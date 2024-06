Herkesin Merakla Beklediği Yenilikler: X'te Neler Oluyor?

X, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha fazla esneklik sunmak için önemli güncellemeler duyurdu. Artık iOS kullanıcıları, videoların kalitesini manuel olarak ayarlayabilecekler.

Ayrıca, yakında gelen Analytics güncellemesi ile kullanıcılar, farklı metrikleri zaman grafiği üzerinden görebilecekler. Bu güncellemeler, X kullanıcılarını heyecanlandırırken, platformun sunduğu Premium Abonelik hizmeti de artık reklam harcamalarıyla ücretsiz sunulacak.

X, iOS kullanıcılarının video deneyimini daha iyi kontrol etmelerine olanak tanıyan manuel video kalitesi ayarı özelliğini sunuyor. Bu, kullanıcıların tercihlerine göre videoların çözünürlüğünü belirlemelerini sağlayacak, böylece daha kişiselleştirilmiş bir izleme deneyimi sunacak.

NEWS: X will now let you change the quality of the videos manually on iOS! pic.twitter.com/brIK3zG5Zm