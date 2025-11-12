X'te Herkes Rozet Alabilecek! Sadece Bir Şartı Var

X, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra kullanıcıların isminin yanında görünen tik simgeleri konusunda önemli bir değişikliğe gitti. Önceden sadece ünlü isimlerin sahip olduğu mavi tik artık ücretli abonelik hizmetini alan herkes tarafından alınabiliyor.

Tüm sosyal medya kullanıcılarını etkileyen bu karardan dolayı ücretsiz bir şekilde mavi tike sahip olmak imkânsız hâle geldi ancak platform tarafından atılan son adımla bu değişebilir. Şirket, sosyal medya kullanıcılarına mavi tikten bile daha iyi görünen özel bir rozet hediye etmeye başlıyor. Ne var ki bunun için önce belirli kriterleri karşılamak gerekecek.

X, Yeni Rozet Sistemini Hayata Geçirdi

X (eski adıyla Twitter), "Bangers" isimli yeni bir rozet sistemini test etmeye başladı. Bu sistem, her ay sosyal medya platformunda etkileşim rekoru kıran kişileri ödüllendirmeye yönelik olacak. Örneğin platformda bir gönderiniz çok fazla etkileşim alır ve böylece her kullanıcının önüne çıkarsa profilinize X'in yeni rozeti eklenecek.

Ekim ayının öne çıkan gönderilerinin sahiplerine yeni rozetler çoktan verildi. Geçtiğimiz ay bu yeni "X" simgesinin hangi kullanıcıların profiline eklendiği de açıklandı. Duyurunun yapıldığı gönderinin altında bu kullanıcıların sosyal medya platformunda en çok etkileşim alan paylaşımlarına da yer verildi.

We’re testing something new: Certified Bangers.



We want to recognize the very best posts that move the timeline, ranked by authentic interactions. If your post is featured, you will get a Certified Banger badge on your profile for the month.



Here are the top 5 Bangers for… — Bangers (@Bangers) November 10, 2025

X, platforma hareketlilik getiren, insanları güldüren, düşündüren ya da yanıt vermeye teşvik eden paylaşımlarda bulunan kişileri takdir etmek için bu sistemi devreye aldığını açıkladı. Bu doğrultuda X'in dikkate alacağı metrikler arasında toplam görüntüleme sayısı, beğeniler, yer imleri, yeniden paylaşımlar ve yanıtlar olacak.

Şu anda sadece İngilizce diliyle paylaşılan gönderiler dikkate alınıyor fakat platform, ileride diğer dilleri de desteklemeyi planlıyor. Aktarılan bilgilere göre bu fırsattan yalnızca kişisel hesap sahipleri yararlanabiliyor, iş veya siyasetle alakalı hesaplar kapsam dışı tutuluyor. Ayrıca reklam veya sponsorlu içeriklere, müstehcen paylaşımlara ya da şiddet içerikli gönderilere izin verilmiyor. İçeriğin kullanıcının kendisine ait olması da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.