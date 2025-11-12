Google'dan Bomba Özellik! Ödevler Çok Hızlı Şekilde Yapılabilecek

Google'ın yapay zeka destekli araştırma ve öğrenme yardımcısı NotebookLM'e önemli bir özellik geliyor. Yeni özellik sayesinde Gemini kullanıcılarına uzun bir süredir sunulan derin araştırma (deep research) gerçekleştirmek mümkün olacak. Kullanıcılar hangi konu üzerinde çalıştığı fark etmeksizin ayrıntılı bilgi edinme imkânı elde decek.

NotebookLM'e Derin Araştırma Özelliği Ekleniyor

Google, birkaç gün önce NotebookLM'in son derece kullanışlı özellikler getirerek aracın kullanımının daha da yaygınlaşmasını sağladı. Araç şu an yüklediğiniz kaynaklardan (belgeler, videolar, web siteleri vb.) sesli ve videolu özetler, testler, bilgi kartları, raporlar ve hatta zihin haritası oluşturmaya olanak tanıyor.

NotebookLM, tüm bunlara ek olarak şimdi de Gemini'da bir süredir mevcut derin araştırma özelliğine kavuşuyor. Hatta yeni özellik Hindistan'daki bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Bir Reddit kullancısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre derin araştırma özelliği, mevcut kaynakların yeterli olmadığı durumda daha fazla bilgi elde etmeye yardımcı olacak.

Daha önce başka bir kaynak, NotebookLM'in yakın bir zamanda derin araştırma özelliği ile hem web hem Google Drive'dan kaynak çekilebileceğini ileri sürmüştü. Yeni paylaşılan ekran görüntülerinden bir diğerinde ise web ve "Fast Research" (Hızlı Araştırma) seçeneklerinin işaretli olduğu iki yeni seçenek de yer alıyor. Buna göre kullanıcıların hızlı kaynak toplamak için de seçeneği olacak.

Bu özellik, araştırma sürecini her ne kadar kolaylaştırıp hızlandıracak olsa da halüsinasyon sorununa neden olması da muhtemel. Şu anda Gemini ile derin araştırma yapmanız hâlinde gerçekte var olmayan şeyler hakkında bilgiler getirebiliyor. Ayrıca geçersiz kaynaklara atıfta bulunması gibi sorunlar da görülüyor.

NotebookLM'in diğer yapay zeka araçlarından farkının tamamen sizin verdiğiniz kaynaklara bağlı olmasıydı. Derin araştırma özelliği, web üzerinde araştırma gerçekleştireceği için aracın halüsinasyon görme ihtimali de artıyor. Dolayısıyla kullanım oranının düşük olması muhtemel. Bu arada aracın Google tarafından resmî olarak duyurulmadığını, derin araştırma özelliğinin hiç sunulmama ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.