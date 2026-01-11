Elon Musk'ın Yapay Zekâ Şirketinden Dudak Uçuklatan Zarar!

Roketler ve elektrikli otomobil alanındaki başarılarıyla tanınan ünlü iş insanı Elon Musk’ın 2023 yılında kurduğu yapay zekâ şirketi xAI, sohbet botu Grok’un cinsel içerikli görseller üretmesiyle gündeme gelmişti. Uzun süre tartışılan bu olayın ardından xAI, şimdi ise paylaşılan finansal sonuçlarıyla dikkat çekti. Açıklanan veriler firmanın zarar etmeye devam ettiğini ortaya koydu. İşte ayrıntılar...

xAI, Yaklaşık 1,5 Milyar Dolar Zarar Etti

Verilere göre Elon Musk, roket ve elektrikli otomobil alanındaki başarısını yapay zekâ tarafında henüz yakalayabilmiş değil. Öyle ki xAI, 2025’in üçüncü çeyreğinde 1,46 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu rakam önceki çeyreklerdeki finansal sonuçlardan bile kötü. Zira 2025’in ilk çeyreğinde net zarar 1 milyar dolardı. Son bir yılda ise şirket yaklaşık 8 milyar dolar harcadı.

Neyse ki xAI, zarar eden tek yapay zekâ şirketi değil. Şu anda bu alandaki firmaların neredeyse tamamı ciddi şekilde para kaybediyor. Elon Musk’ın şirketi de tıpkı rakipleri gibi bu durumun geçici olduğunu ve ilerleyen dönemlerde kâr etmeye başlayacağını belirtiyor.

Sektör kaynakları da benzer düşüncede. Buna göre yapay zekâ devleri, şu anda kâr etmeyi değil pazardaki konumlarını güçlendirmeyi ve ilerleyen dönemlerde kazanç sağlamayı hedefliyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda rekabetin daha da kızışması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.