Türk Mühendislerden ChatGPT'ye Rakip: CBOT GPT

Türkiye'de yapay zekâ alanında öncü olan CBOT, sanal asistanlar için kurumsal kullanıma hazır büyük dil modeli olan CBOT GPT'yi piyasaya sürdü. CBOT GPT, kurumlara esneklik ve özelleştirme sağlayan Türk GPT'si olarak adlandırılıyor.

CBOT GPT, herhangi bir veri tabanıyla entegre edilebilen, kurumsal kullanıma hazır bir büyük dil modeli (LLM) olarak geçiyor. Şirket, CBOT GPT'nin GPT-4'ten daha küçük olduğunu ve kurumsal amaçlarla kontrollü şekilde çalışabileceğini belirtiyor.

CBOT GPT, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT sistemine bağımlı olmadığı için kurumsal kullanıcılar için daha çekici bir seçenek hâline geliyor. Bu bağımsızlık, kurumların özel ihtiyaçlarına daha esnek ve özelleştirilebilir bir şekilde cevap verilebilmesini sağlıyor.

CBOT GPT Hangi Alanlarda Kullanılabilecek?

CBOT GPT, GPT modelinin doğal dil işleme ve yapay zekâ yeteneklerini kullanarak kurumların kendi verilerine dayalı olarak özelleştirilmiş bir dil modeli oluşturmasına ve bu dil modelini kendi iç süreçlerinde veya müşteri hizmetleri odağında kullanmasına imkân tanıyor.

CBOT CEO'su Mete Aktaş, CBOT GPT'nin geliştirilmesindeki ana motivasyonun, kurumsal müşterilerinden aldıkları geri bildirimler olduğunu açıkladı ve ekledi: "CBOT GPT, zorlu ihtiyaçlara cevap veren etkili bir çözüm sunarak kurumsal şirketler için ideal bir seçenek oldu."

CBOT'un, şirketlerin GPT gibi yapay zekâ teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak uzmanlığa ve deneyime sahip olduğunu belirten Aktaş, "CBOT Platformun ChatGPT ile entegre olması ve kurulumlar için özel olarak geliştirdiğimiz CBOT GPT modülünün kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde kullanılması tüm sektörler için çok önemli bir değer yarattı." ifadelerini kullandı.