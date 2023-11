Elon Musk'ın Şirketi xAI, Yarın İlk Yapay Zekâ Modelini Piyasaya Sürecek!

Elon Musk, kendisine ait olan xAI şirketinin ilk yapay zekâ modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Yarın hayata geçirilecek olan teknolojinin OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlere rakip olması bekleniyor.

Elon Musk, 2015 yılında kurulan OpenAI şirketinden diğer kurucu ortaklarla anlaşamadığı için yollarını ayırmıştı. ChatGPT tüm dünyaya yayılırken Elon Musk yapay zekâ alanındaki çalışmalarına bireysel olarak devam etmeye karar verdi.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.



In some important respects, it is the best that currently exists.