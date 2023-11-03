Elon Musk'ın Şirketi xAI, Yarın İlk Yapay Zekâ Modelini Piyasaya Sürecek!

Elon Musk, kendisine ait olan xAI şirketinin ilk yapay zekâ modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Yarın hayata geçirilecek olan teknolojinin OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlere rakip olması bekleniyor.

Rekabet Artacak!

Elon Musk, 2015 yılında kurulan OpenAI şirketinden diğer kurucu ortaklarla anlaşamadığı için yollarını ayırmıştı. ChatGPT tüm dünyaya yayılırken Elon Musk yapay zekâ alanındaki çalışmalarına bireysel olarak devam etmeye karar verdi.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.



In some important respects, it is the best that currently exists. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023

Ardından temmuz ayında "xAI" adındaki kendi yapay zekâ şirketini duyurdu. Musk'ın ekibinde çalışan kişilerin OpenAI’nin GPT-3.5 ve GPT-4 sohbet robotları gibi projelerinde çalıştığı biliniyor.

Ekibin işleri tamamladığı ve ilk yapay zekâ modelini tanıtmaya hazır olduğu öğrenildi. Elon Musk, kendi X hesabından "Yarın, xAI ilk yapay zekâsını seçilmiş bir gruba yayınlayacak. Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yarından itibaren sınırlı sayıda kişinin deneyimleyeceği yeni teknoloji, ChatGPT, Bard ve Claude gibi önde gelen sohbet robotlarına rakip olacak. Elon Musk, kendi modelinin diğerlerine göre en iyisi olduğunu iddia etti.

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