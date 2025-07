Yeni Ghost Recon Oyunu Geliyor! Heyecanlandıran Detaylar Paylaşıldı

Ubisoft'un Tom Clancy's Ghost Recon serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni Ghost Recon oyunu üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Peki, serinin yeni oyunu ne zaman çıkacak?

Yeni Ghost Recon Oyunu Neler Sunacak?

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint'in 2023 yılının ocak ayında satışa sunulmasının ardından yeni oyun merakla beklenmeye başlanmıştı.

Insider Gaming'de yer alan habere göre serinin yeni oyunu, birinci şahıs bakış açısına sahip olacak ve kurgusal Naiman savaşına odaklanacak. Oyunun askeri simülasyon tarzında olacağı öne sürüldü.

Ovr kod adına sahip olan oyunun, Call of Duty: Modern Warfare serisine ve taktiksel FPS oyunu Ready or Not'a benzeyeceği belirtildi. Oyunun alfa testi süreci 2025 yılının sonbahar mevsiminde başlayacak.

Yeni Ghost Recon Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Alfa testi sürecinin yaklaşık olarak 12 ay süreceği söyleniyor. Dolayısıyla Ghost Recon serisinin yeni oyununun 2026 yılının sonbahar mevsiminde satışa sunulması bekleniyor. Oyunun alfa testi süreci boyunca gizli tutulacağı ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Ubisoft Forward etkinliğinde duyurulacağı öne sürüldü.

Rewind kod adına sahip olan Prince of Persia: Sands of Time'ın yeniden yapımı 2025 yılının haziran ayında alfa testi sürecine girmişti. Bu oyunun ise 31 Mart 2026 tarihinden önce çıkacağı tahmin ediliyor.