Xbox 2025 Yılında Piyasayı Oyun Yağmuruna Tutacak!

Microsoft bünyesindeki ünlü oyun ve konsol üreticisi Xbox, son dönemde pek çok yeni yapımını oyunseverlere sundu. Yeni oyunlarıyla iyi bir ivme yakalayan şirket, kısa bir süre önce yaptığı yeni bir açıklama ile oyuncuların heyecanını diri tutmayı başardı.

Firmanın ünlü yöneticisi Craig Duncan, şirketin gelecekteki politikalarına değindiği konuşmasında, Xbox'un yakın gelecekte yeni oyunlar duyurmaya devam edeceğini duyurdu.

Xbox Çok Sayıda Yeni Oyununu Duyurmaya Hazırlanıyor

Xbox Podcast serisinin son bölümüne konuşmacı olarak katılan Craig Duncan, yaptığı açıklamalarda Microsoft’un henüz duyurmadığı birçok oyunun olduğunu işaret etti. Kendisine hangi oyunları oynadığı ve hangi yapımları merakla beklediği sorularına cevap veren Duncan, Microsoft’un henüz duyurmadığı oyun projeleriyle vakit geçirdiğini dile getirdi. Ünlü yönetici, "Henüz duyurmadığımız birçok oyun var ve şu sıralar onlarla meşgulüm." ifadesini kullandı.

Microsoft’un Xbox ile birlikte bu yıl PS5 için piyasaya süreceği oyunların, şu an için konsolun sahibi olan Sony’nin sunacağı yapımlardan daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu oyunlar arasında Indiana Jones and the Great Circle, Doom: The Dark Ages, Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Mythology: Retold, The Outer Worlds 2 ve Ninja Gaiden 4 gibi merak uyandıran yapımlar mevcut. Söz konusu yapımların tam olarak ne zaman piyasaya süreceği ise hala belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...