Xbox Bu Yıl PlayStation'ı Sollayacak: Daha Fazla Oyun Geliyor

Sony, geçtiğimiz gün PlayStation State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. PlayStation oyuncuları, uzun vadeli bir yol haritası beklerken, çok sayıda çoklu platform oyunuyla karşılaştılar. Onları bu sene eğlenceli birçok oyun ve içerik bekliyor. Bu esnada Xbox ne yapıyor? Xbox'ın daha önce hızla terk ettiği yerin tam tersine gitmeye başladığını görüyoruz.

Peki Microsoft bu yıl, PlayStation'da Sony'den daha fazla oyun yayınlayabilir mi?

Microsoft, şimdiye kadar PlayStation'a sadece çoklu platform oyunları olan Call of Duty ve Minecraft gibi oyunları getiriyordu. Ancak, yeni gelişmelere göre, Forza Horizon 5, Indiana Jones ve Age of Empires gibi Xbox'ın birinci parti oyunları da PlayStation'a gelecek.

Hatta Hellblade 2, PlayStation 5'te bu Nisan’da yayınlanacak gibi görünüyor. Microsoft, oyunlarını yalnızca PC ve PlayStation'a taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Windows PC ve Xbox Series X|S gibi sınırlamaları da aşmayı hedefliyor.

PlayStation İçin Endişe Verici Tablo

PlayStation cephesinde, özellikle Sony'nin gelecek planları hakkında belirsizliklerin arttığı bir dönemde, State of Play etkinliği çoğu oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 24 saat boyunca çözümlenemeyen PlayStation Network (PSN) çökmesi de ayrı mesele. Bu noktada PC oyunları haklı bir şekilde yorum yaptılar. "Zoraki PSN dayatmanızı kabul etseydik biz de oyunlara erişemeyecektik," şeklinde konuştular.

Sony Santa Monica, Naughty Dog ve Insomniac gibi büyük stüdyolardan gelecek projelerle ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmaması da oyuncuları üzmüştü.

PC Oyunları Daha Fazla İlgi Görüyor

Oyun dünyasında son zamanlarda en çok konuşulan konu, PC'nin artık her şeyin bir arada bulunduğu en iyi platform haline gelmiş olması.

Steam, Xbox ve PlayStation oyunlarını tek bir platformda sunarken, SteamOS'un gelişmesiyle, PC'yi televizyonun önünde kullanmak daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor.

Birçok oyuncu, PC'nin sunduğu esneklik ve geniş oyun kütüphanesi ile artık Xbox ve PlayStation’ı geride bırakma eğiliminde. Geliştiriciler, Microsoft Store'u tamamen göz ardı ederken, Xbox'ın kendi ekosistemini PC'de tutmak için daha fazla çaba harcaması gerektiği su götürmez bir gerçek.

En Büyük Koz Grand Theft Auto 6

Xbox kanadı bir hevesle oyunlarını PC platformuna getirmeye başladığında Sony'i geride bırakabileceğine dair umutları tamdı ama PC'nin yükselişi hem Microsoft hem de Sony'i korkutmaya başladı. Her iki şirket de planlarını yeniden gözden geçirmeli.

2025'teki en büyük etken belki de Grand Theft Auto 6 olacak. Zira bu oyun PC platformu için yayınlanmayacak. PS4 ve Xbox One gibi eski konsol sahipleri gibi onlar da oyunu oynamak istiyorlarsa yeni nesil konsol satın almak zorunda kalacaklar.

Sizce tek bir büyük yapım, konsolları PC karşısında galip çıkarmaya yetecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.