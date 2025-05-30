2.367 TL Değerindeki 5 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon beş oyunu ücretsiz sunuyor. Bunlar arasında eğlenceli yapımlar da bulunuyor. İşte kaçırılmayacak fırsata dair merak edilen ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez beş farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Trinity Fusion öne çıkıyor. Angry Mob Games tarafından geliştirilen rouge-lite aksiyon platform oyunu 2023 yılında satışa sunuldu. Başarılı oynanış sistemine sahip oyun 80 Metacritic puanına sahip.

Bedava dağıtılan oyunlar arasında Golf With Your Friends de yer alıyor. En iyi golf oyunları arasında yer alan yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Çevrim içi mod 12 kişiye kadar destekliyor.

Samurai Bringer da ücretsiz sunuluyor. Rogue-lite türündeki oyun 2022 yılında satışa sunuldu. Uzun süre keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunda tek oyunculu mod mevcut. Amazon'un bedava dağıttığı oyunlar şu şekilde:

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar

  • Trinity Fusion
  • Golf With Your Friends
  • Liberte
  • Masterplan Tycoon
  • Samurai Bringer

2.571 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın
OYUN

2.571 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Epic Games çok sevilen iki oyunu ücretsiz dağıtıyor. Bu oyunlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. İşte ayrıntılar!

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