2.367 TL Değerindeki 5 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez beş farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Trinity Fusion öne çıkıyor. Angry Mob Games tarafından geliştirilen rouge-lite aksiyon platform oyunu 2023 yılında satışa sunuldu. Başarılı oynanış sistemine sahip oyun 80 Metacritic puanına sahip.

Bedava dağıtılan oyunlar arasında Golf With Your Friends de yer alıyor. En iyi golf oyunları arasında yer alan yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Çevrim içi mod 12 kişiye kadar destekliyor.

Samurai Bringer da ücretsiz sunuluyor. Rogue-lite türündeki oyun 2022 yılında satışa sunuldu. Uzun süre keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunda tek oyunculu mod mevcut. Amazon'un bedava dağıttığı oyunlar şu şekilde:

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar