Xbox Cloud Gaming, Meta'nın VR Başlıklarında Bulunacak

Teknoloji devleri, Meta'nın Quest başlıklarının PC dünyasındaki popüler uygulamaları ve oyunları çalıştırmasını sağlamak için birlikte çalıştıklarını söylüyor. Şirketler Salı günü yaptığı açıklamada, Meta ve Microsoft Xbox Cloud Gaming hizmetini sanal gerçekliğe getiriyor ve oyuncuların hit oyunları Quest başlıklarına aktarmasına izin veriyor.

Meta ve Microsoft, aylık 15 dolarlık akış hizmetinin ve 200'den fazla oyununun Quest için ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi, bu konuda yapılan tek açıklama bunun için "daha erken" olduğu yönündeydi.

Meta Her Sektörden İhtiyaçları Quest VR Başlığına Getiriyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz gün şirketin Meta Connect sunumunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Quest'te Xbox kontrol cihazınızla büyük bir ekrana yansıtılan 2D oyunlar oynayabileceksiniz." dedi.

İki şirket pek fazla ayrıntı sunmasa da bu hareket, Office üretkenlik yazılımı ve Teams toplantı hizmeti de dâhil olmak üzere Microsoft'un en popüler uygulamalarını sanal gerçekliğe getirme çabasının bir parçası.

Meta, VR dünyası için umut verici bir sonraki aşama olarak iş uygulamalarına yaslanıyor. Sunumları sırasında şirket, toplantı hizmeti Zoom, yaratıcı yazılım üreticisi Adobe ve tabii ki Microsoft dâhil olmak üzere önemli iş uygulamalarının üreticileriyle yeni ve genişletilmiş ortaklıklar duyurdu.