Left 4 Dead geliştiricileri tarafından geliştirilen Back 4 Blood'da, virüse yakalanmış yaratıklara karşı mücadele verin ve arkadaşlarınıza aksiyon dolu bir deneyim yaşayın.

Berkcan Aktürk - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Left 4 Dead serisinin geliştiricileri tarafından yaratılan Back 4 Blood, eşli oynanabilen birinci şahıs nişancı oyunudur. Dünyayı saran bir parazit virüsünden sonra, bir zamanlar insan olan yaratıklar önüne çıkanı öldürüyor ve insanoğlunun sonunu getirmeye çalışıyor. Bir zamanlar insan olan bu yaratıklara karşı savaşın ve dünyanın kontrolünü tekrardan elinize alın.

İsterseniz tek başınıza, isterseniz de eşli bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Dört kişiye kadar oynayabildiğiniz Back 4 Blood'da, gitgide zorlaşan zombi hikayesini bitirin ve hayatta kalmak için birçok yolu deneyin. Ayrıca hikaye modunun yanı sıra, PVP savaşlarda arkadaşlarınızla birlikte veya onlara karşı oynayabiliyorsunuz. Özel yeteneklere sahip temizleyicilerle veya korkunç yeteneklere sahip Ridden olarak oynayın.

Back 4 Blood İndir

Bağışıklık sahibi, özelleştirilebilir 8 temizleyiciden birini seçerek oyunun hikayesine başlayabilirsiniz. Geniş ölümcül silah ve yetenek yelpazesinden istediğinizi seçin ve gitgide güçlenen yaratıklar karşısında arkadaşlarınıza liderlik edin. Siz de Back 4 Blood indirerek, yaratıklara karşı mücadele verebilirsiniz.

Back 4 Blood Sistem Gereksinimleri