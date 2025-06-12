Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayabileceğiniz Oyun Ücretsiz Oldu
Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Towerborne ücretsiz oldu. Peki, Towerborne nasıl bedava oynanır? İşte uygulanması gereken adımlar!
Aksiyon RPG türündeki oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Towerborne kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.
Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Towerborne isimli oyunu yedi gün boyunca (19 Haziran 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.
19 Haizran'a kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 25 oranında indirime giren Towerborne: Silver Founder's Pack isimli sürümün fiyatı 14,99 dolardan (587 TL) 11,24 dolara (440 TL) düştü. Bu sürümde oyun ve Silver isimli DLC de bulunuyor.
Towerborne Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam istemcisini açın.
- Oyunun sayfasını görüntüleyin.
- "Oyunu Oyna" butonuna basın.
- İşlemi onaylayın.
- İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.
Towerborne Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit
- İşlemci: Dört çekirdekli 3.2 GHz işlemci
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan