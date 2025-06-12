Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayabileceğiniz Oyun Ücretsiz Oldu

Aksiyon RPG türündeki oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Towerborne kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Towerborne isimli oyunu yedi gün boyunca (19 Haziran 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

19 Haizran'a kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 25 oranında indirime giren Towerborne: Silver Founder's Pack isimli sürümün fiyatı 14,99 dolardan (587 TL) 11,24 dolara (440 TL) düştü. Bu sürümde oyun ve Silver isimli DLC de bulunuyor.

Towerborne Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

istemcisini açın. Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Towerborne Minimum Sistem Gereksinimleri