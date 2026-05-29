Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung, Galaxy Z Flip serisinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. Katlanabilir telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 8'de çok güçlü bir Exynos işlemcsii bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in CMIIT Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı One UI 8.5'e sahip Samsung Galaxy Z Flip 8, M-F7760 model numarası ile birlikte CMIIT sertifikası aldı. Bu sertifika, katlanabilir telefonun kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. CMIIT sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Exynos 2600

Batarya: 4.300 mAh

Hızlı Şarj: 25W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy Z Flip 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy Z Flip 8'de 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

10 çekirdeğe sahip Exynos 2600 işlemcisinde Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ta da tercih edilmişti. Bu arada serinin bir önceki modeli Galaxy Z Flip 7'de Exynos 2500 yer alıyor. Bu işlemcinin de mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun ekranı 6,9 inç civarında büyüklüğünde olacak. Galaxy Z Flip 8, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Bu arada çok canlı renklere sahip Dynamic LTPO AMOLED 2X, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Flip 7'de 6,9 inç ekran boyutu, 2600 nit parlaklık, 1080 x 2520 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4,1 inç ikinci ekran boyutu mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 2600 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığının altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Flip 8'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonun ön kamerası12 megapiksel çözünürlüğe sahip olabilir.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek parlaklık ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Z Flip 7, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy z Flip 8'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Flip 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 67 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Z Flip 8'in önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 75 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilri. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı katlanabilir telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Flip 8'in işlemciden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir katlanabilir telefon olacağını düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.