Çok Sevilen Metro Oyunu Aşırı Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Metro Exodus, Steam'de büyük indirime girdi. 4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan, kıyamet sonrası türüne sahip olan oyun, yeni başlayan fırsatla birlikte oldukça uygun fiyatlı hâle geldi. Kampanya süresi ise birçok kampanyanın aksine biraz uzun tutuluyor.

Metro Exodus Ne Kadar İndirime Girdi?

Metro Exodus, Steam'de yüzde 85 oranında indirime girdi. 14 Şubat 2019 tarihinde piyasaya sürülen yapımın ücreti 22.99 dolardan (1.055 TL) 3.44 dolara (158 TL) düştü. Bu da fırsatı değerlendiren kişilerin 897 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Fırsat, 11 Haziran 2026'da sona erecek.

Metro Exodus Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında yer alan Metro Exodus, 2036 yılında kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Metro tünellerinden yeryüzüne çıkan Artyom'u kontrol ediyoruz. Aurora adlı trenle doğuya doğru ilerliyor, hayatta kalan insanlara yaşayabilecekleri yeni bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bu sırada hem hayatta kalan insan hem de mutantlara karşı da bir mücadele veriyoruz.

4A Games tarafından geliştirilen yapım, oynanış bakımından oldukça çeşitlilik sağlıyor. Sadece çatışmıyoruz. Bazı zamanlarda keşif yapıyor, bazı zamanlarda gizli hareket ediyoruz. Amacımız sadece önümüze çıkan düşmanları alt etmek değil, bununla birlikte kaynak toplama, silah geliştirme ve benzerlerine de odaklanmamız gerekiyor.

Metro Exodus'u Kimler Severek Oynar?

Oyun özellikle etkileyici bir atmosfere sahip olan yapımları sevenlere hitap ediyor. Kaynak yönetiminin önemli olduğu yapımları seviyorsanız, hikâye anlatımına önem veriyorsanız bu yapımı oynamaktan oldukça keyif alacaksınızdır. Öte yandan sürekli aksiyon arayanlar için pek ideal olmayabilir. Öyle ki bu oyunda sürekli çatışma söz konusu değil, bu da aksiyon odaklı oyun sevenlerin biraz sıkılabileceği anlamına geliyor.

Metro Exodus Türkçe Dil Desteği Sunuyor mu?

Metro Exodus için Türkçe dil desteği bulunmuyor. İngilizce başta olmak üzere birçok dili destekliyor. Bunların arasında İtalyanca, Almanca, Fransızca, Kastilya İspanyolcası, Çekçe, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Japonca, Korece, Çince, Ukraynaca ve Latin Amerika İspanyolcası gibi diller yer alıyor.

Editörün Yorumu

Metro Exodus'un yüzde 85 gibi oldukça etkileyici oranda indirime girmesi, oyuncu sayısının kısa sürede büyük ölçüde artmasını sağlayacaktır. Oyunun fiyatını yüksek bulduğu için oynamayanlar, orijinal fiyata göre daha ucuz hâle gelen bu yapımı değerlendirmeye alacaktır. Dolayısıyla satışlar açısından avantajlı bir hamle olduğunu düşünüyorum.