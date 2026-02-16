1.500 TL'lik Oyunlar Xbox Game Pass'ten Kaldırılıyor! İşte Liste

Microsoft tarafından sunulan popüler dijital oyun hizmeti Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Her ay birçok yeni yapımın eklendiği platformdan ne yazık ki kaldırılan oyunlar da eksik olmuyor. Zira Microsoft ile oyun şirketleri arasındaki anlaşmalar her zaman süresiz değil. Son olarak şubat ayının sonunda Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar netleşti.

Xbox Game Pass Kütüphanesinden Kaldırılacak Oyunlar (28 Şubat 2026)

Paylaşılan listeye göre platformdan kaldırılacak oyunlar sırasıyla Expeditions: A MudRunner Game, Injustice 2, Middle-earth: Shadow of War ve Monster Train. Oyuncular, 28 Şubat 2026 itibarıyla bu popüler yapımlara erişemeyecek. Bu nedenle aralarında oynamayı planladıklarınız varsa zaman kaybetmeden başlamanızda fayda var.

Liste çok uzun değil ancak oyunların oldukça kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Injustice 2. DC evrenindeki kahraman ve kötü karakterleri karşı karşıya getiren ve bunu bir hikaye moduyla sunan oyun, kombat mekanikleri sayesinde en iyi dövüş oyunları arasında.

Bununla birlikte roguelike türündeki kart oyunu Monster Train de listede yer alıyor. Savaş sistemi ve deste oluşturma mekanikleriyle bilinen yapım Mart 2025'te kütüphaneye dahil olmuştu ve oyuncular tarafından seviliyordu ancak ne yazık ki yakında oynanamayacak. Neyse ki serinin devam oyunu Monster Train 2, Game Pass'te kalmaya devam edecek.

En iyi aksiyon-RPG oyunlarından Middle-earth: Shadow of War ise 40 saat süren derin bir hikayeye sahip. Oyunu ay sonu gelmeden önce başlayıp bitirebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.