Lenovo'dan 24 GB RAM'li Oyun Tableti Geliyor! 165Hz Ekrana Sahip

Yeni oyun tableti Legion Y700'ün (5. nesil) batarya kapaasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre tablet, dev batarya ile birlikte gelecek. Bu, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Android 16 işletim sistemine sahip olması beklenen cihaz ayrıca yüksek şarj hızı ile birlikte gelecek.

Legion Legion Y700'ün (5. Nesil) Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

İddiaya göre Legion Y700 (5. nesil), 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere toplamda üç farklı RAM seçeneği sunacak. Serinin bir önceki modelinin 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla söz konusu iddia doğruysa RAM tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Legion Legion Y700'ün (5. Nesil) Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

1904 x 3040 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Piksel Yoğunluğu: 408 PPI

408 PPI Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9000 mAh üzeri

9000 mAh üzeri Şarj Hızı: 68W

Ortaya çıkan bilgilere göre tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lenovo Legion Y700 (4. nesil) ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile birlikte satışa sunulmuştu.

Tabletin ekranı 8,8 inç büyüklüğünde olacak. Legion Y700, 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 408 PPI piksel yoğunluğu, 800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunacak. DCI-P3 geniş renk gamını kapsayan tablet, 12 bit renk derinliği ile beraber gelecek. Tablet ayrıca 9000 mAh üzeri bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

Lenovo Legion Y700'ün (5. Nesil) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y700 (4. nesil) için 3 bin 299 yuan (20 bin 837 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modelinin ise 3 bin 500 yuan (22 bin 108 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Lenovo Legion Y700'ün (5. Nesil) Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyun tabletleri arasında yerini almaya hazıralnan Lenovo Legion Y700'ün (5. nesil) 2026 yılının mart ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Lenovo Legion Y700'ün 4. nesil sürümü Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.