Xbox Bu Hafta Yenilere Doymuyor: 17-23 Şubat 2025 Eklenecek Oyunlar

Xbox'ta 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Bunların arasında en çok beklenen Obsidian Entertainment'ın yeni rol yapma oyunu Avowed başı çekiyor. Pillars of Eternity evreninde geçen bu oyun, maceraseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağlayacak orası kesin. Üstelik Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, oyunun standart sürümüne daha çıktığı gün erişme imkanı elde edecek.

Peki bu hafta başka hangi oyunlar Xbox mağazasına ekleniyor? İşte tüm liste!

18 Şubat 2025: Avowed Özlemi Sona Eriyor

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen bu birinci şahıs rol yapma oyunu, Pillars of Eternity evrenine yepyeni bir kapı açmak için burada. Avowed, oyuncuları Living Lands adlı tehlikeli ve gizem dolu bir adaya sürüklüyor.

Oyun, Xbox Series X|S ve PC platformlarında oynanabilecek ve çıkış günü Game Pass kütüphanesine eklenecek. Yarın kütüphanelerinize eklemeyi unutmayın.

20 Şubat 2025: Ne Ararsan Var

Haftanın en hareketli günü şüphesiz 20 Şubat olacak. Bu tarihte birbirinden farklı pek çok oyun görücüye çıkacak:

Cabernet: Vampir hikâyelerini sevenler için Doğu Avrupa'dan ilham alan gotik bir oyun. Ana karakter Liza'nın insanlığı ve içindeki canavarla mücadelesine tanık olacaksınız.

Vampir hikâyelerini sevenler için Doğu Avrupa'dan ilham alan gotik bir oyun. Ana karakter Liza'nın insanlığı ve içindeki canavarla mücadelesine tanık olacaksınız. DAMN!: Daha tempolu bir oyun isteyenler için reflekslerinizi test edecek bir oyun.

Daha tempolu bir oyun isteyenler için reflekslerinizi test edecek bir oyun. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Epeydir bekleniyordu. Hafızasını kaybeden ve bir korsan olarak yeni bir hayata başlayan Goro Majima'nın denizdeki macerasına atılıyorsunuz.

Epeydir bekleniyordu. Hafızasını kaybeden ve bir korsan olarak yeni bir hayata başlayan Goro Majima'nın denizdeki macerasına atılıyorsunuz. Please Be Happy: Listenin bir tık daha sakin oyunu. Kore ormanlarında doğmuş ve artık bir insan gibi yaşamaya çalışan Miho'nun hikayesini anlatıyor.

Listenin bir tık daha sakin oyunu. Kore ormanlarında doğmuş ve artık bir insan gibi yaşamaya çalışan Miho'nun hikayesini anlatıyor. Racing the Gods: Yarışseverler için biçilmiş kaftan. Evrenin en hızlısı olmak için mücadele ederken aynı zamanda insanlık adına da yarışıyorsunuz.

Yarışseverler için biçilmiş kaftan. Evrenin en hızlısı olmak için mücadele ederken aynı zamanda insanlık adına da yarışıyorsunuz. Rock 'N Racing Off Road & Rally: Dağ yolları, karla kaplı pistler ve zorlu arazi koşullarında bir yarış deneyimi. Bir tık daha nostalji sevenler için.

Dağ yolları, karla kaplı pistler ve zorlu arazi koşullarında bir yarış deneyimi. Bir tık daha nostalji sevenler için. X-Out: Resurfaced: Uzaylılardan baskın var ama uzaydan değil okyanusun derinlerinden geliyorlar. Eski arcade oyuncularından kim kaldı?

21 Şubat 2025: PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition

Haftanın son büyük çıkışı, PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition olacak. Golfün meraklılarının epey hoşuna gidecek bir oyun olarak yeni EvoSwing mekaniklerine sahip ve en gerçekçi deneyimi sunmayı amaçlıyor. Top fiziği, vuruş hassasiyeti ve görsel efektler açısından önceki oyunlara kıyasla aşırı keyifli. Ayrıca U.S. Open Championship, The Open Championship ve PGA Championship gibi prestijli turnuvalar da ilk kez bu seriye eklenmiş durumda.

Görüleceği üzere bu hafta geniş bir yelpazemiz var. Siz bunlardan hangisini oynamak istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.