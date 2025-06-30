12 Yıllık Efsane Oyun Xbox Game Pass'e Geliyor!

Xbox Game Pass oyun servislerinin Temmuz ayı takvimi netlik kazandı. Şu ana kadar açıklanan oyunlar bir avuç içini geçmez ancak Microsoft, bu ay kalitesiyle adından söz ettirmiş oyunlara odaklanmış gibi görünüyor. Ayrıca, şirketin sürpriz geleneklerine sadık kalarak Temmuz süresince listeye yepyeni oyunlar ekleneceği de düşünülüyor.

İşte Temmuz ayı için belirlenen Xbox Game Pass oyun listesi...

Xbox Game Pass Eklenecek Oyunlar — Temmuz 2025

İşte Temmuz 2025 için şu ana kadar onaylanmış Game Pass oyunları ve çıkış tarihleri:

1 Temmuz

Little Nightmares II

Rise of the Tomb Raider

11 Temmuz

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

23 Temmuz

Wheel World (eski adıyla Ghost Bike)

24 Temmuz

Wuchang: Fallen Feathers

29 Temmuz

Grounded 2

Game Pass Oyunlarına Nasıl Erişilir?

Microsoft'un oyun servisi Game Pass'e hem konsoldan, hem de bilgisayar üzerinden erişmeniz mümkün. Eğer PC oyuncusu iseniz, Windows tabanlı bilgisayarınıza Xbox uygulamasını indirin ve "Game Pass" kataloğuna tıklayın. Buradan hem yeni eklenen oyunları, hem de listede yer almaya devam eden diğer oyunları bulabilirsiniz.

Xbox konsolu sahibiyseniz servise direkt ana sayfa ekranından erişim sağlayabilirsiniz. Servisten yararlanmak için iki platformda da Game Pass Ultimate veya Standard üyeliğinizle oturum açmış olmanız gerekiyor.

PC ve konsol için aylık Game Pass fiyatlandırması: