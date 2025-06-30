12 Yıllık Efsane Oyun Xbox Game Pass'e Geliyor!
Haziran ayını geride bırakırken Xbox Game Pass servislerinin yeni aya hangi oyunlarla giriş yapacağı netleşmeye başladı. İşte Temmuz 2025 Game Pass içerikleri.
Xbox Game Pass oyun servislerinin Temmuz ayı takvimi netlik kazandı. Şu ana kadar açıklanan oyunlar bir avuç içini geçmez ancak Microsoft, bu ay kalitesiyle adından söz ettirmiş oyunlara odaklanmış gibi görünüyor. Ayrıca, şirketin sürpriz geleneklerine sadık kalarak Temmuz süresince listeye yepyeni oyunlar ekleneceği de düşünülüyor.
Kingdom Come: Deliverance’ı Sevdiyseniz Mutlaka Denemeniz Gereken 7 Harika Oyun
Kingdom Come: Deliverance’ı sevdiyseniz Orta Çağ ruhunu yaşatan bu 7 oyuna mutlaka şans vermelisiniz. İşte Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunlar!
İşte Temmuz ayı için belirlenen Xbox Game Pass oyun listesi...
Xbox Game Pass Eklenecek Oyunlar — Temmuz 2025
İşte Temmuz 2025 için şu ana kadar onaylanmış Game Pass oyunları ve çıkış tarihleri:
1 Temmuz
- Little Nightmares II
- Rise of the Tomb Raider
11 Temmuz
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
23 Temmuz
- Wheel World (eski adıyla Ghost Bike)
24 Temmuz
- Wuchang: Fallen Feathers
29 Temmuz
- Grounded 2
Game Pass Oyunlarına Nasıl Erişilir?
Microsoft'un oyun servisi Game Pass'e hem konsoldan, hem de bilgisayar üzerinden erişmeniz mümkün. Eğer PC oyuncusu iseniz, Windows tabanlı bilgisayarınıza Xbox uygulamasını indirin ve "Game Pass" kataloğuna tıklayın. Buradan hem yeni eklenen oyunları, hem de listede yer almaya devam eden diğer oyunları bulabilirsiniz.
Xbox konsolu sahibiyseniz servise direkt ana sayfa ekranından erişim sağlayabilirsiniz. Servisten yararlanmak için iki platformda da Game Pass Ultimate veya Standard üyeliğinizle oturum açmış olmanız gerekiyor.
PC ve konsol için aylık Game Pass fiyatlandırması:
- Sadece PC sürümü: 209₺
- PC & Xbox sürümü (Ultimate): 309₺
- Konsol Core sürümü: 175₺
- Konsol Standart sürümü: 249₺