Artık Xbox Sayfası Üzerinden GeForce NOW ile Oyun Oynamak Mümkün!

Xbox ve NVIDIA, sundukları oyun deneyimini genişletmek için güçlerini birleştiriyor. Xbox, en son entegrasyonuyla birlikte oyunculara Nvidia GeForce Now desteğini sağlayacağını açıkladı.

Artık oyuncular Xbox.com üzerinden PC Game Pass veya Nvidia GeForce NOW abonelikleriyle GeForce Now destekli oyunları doğrudan başlatabilecek.

Bu iş birliği, Xbox'ın birinci taraf oyun kütüphanesine dünya çapında erişimi genişletiyor. Oyuncular, Steam'de sahip oldukları Xbox destekli oyunları GeForce Now aracılığıyla kolayca çalıştırabilecekler. Tek yapmaları gereken Steam hesaplarını hizmete bağlamak olacak.

Play your games the way you want, where you want!



Starting today, we’ve enabled GeForce NOW integration which allows you to launch supported games on GeForce NOW via https://t.co/Nf3xumC9vw game pages: https://t.co/rNVwXNU6gw pic.twitter.com/TBrfsiDoCe