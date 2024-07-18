Artık Xbox Sayfası Üzerinden GeForce NOW ile Oyun Oynamak Mümkün!

Xbox ve NVIDIA, sundukları oyun deneyimini genişletmek için güçlerini birleştiriyor. Xbox, en son entegrasyonuyla birlikte oyunculara Nvidia GeForce Now desteğini sağlayacağını açıkladı.

Artık oyuncular Xbox.com üzerinden PC Game Pass veya Nvidia GeForce NOW abonelikleriyle GeForce Now destekli oyunları doğrudan başlatabilecek.

Xbox Sayfasından GeForce Now Destekli Oyunlar Nasıl Oynanacak?

Bu iş birliği, Xbox'ın birinci taraf oyun kütüphanesine dünya çapında erişimi genişletiyor. Oyuncular, Steam'de sahip oldukları Xbox destekli oyunları GeForce Now aracılığıyla kolayca çalıştırabilecekler. Tek yapmaları gereken Steam hesaplarını hizmete bağlamak olacak.

Play your games the way you want, where you want!



Starting today, we’ve enabled GeForce NOW integration which allows you to launch supported games on GeForce NOW via https://t.co/Nf3xumC9vw game pages: https://t.co/rNVwXNU6gw pic.twitter.com/TBrfsiDoCe — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

Ek olarak, oyuncular Microsoft Hesapları ile oturum açarak Microsoft Store'dan GeForce Now üzerinden diğer oyunları da yayınlayabilecekler. Bunu yapmak için oyunu satın almış olmaları veya geçerli bir Game Pass aboneliğine sahip olmaları yeterli. Böylelikle oyuncular, oyunu Nvidia GeForce Now veya Xbox Cloud Gaming üzerinden yayınlamayı seçebilecekler.

Ancak şu an için bu entegrasyon Xbox TV Uygulaması'nı kapsamıyor. Bu nedenle, oyuncular Amazon Fire Stick aracılığıyla Nvidia GeForce Now'a erişemiyecekler. Hizmet ise şu anda sadece Xbox.com üzerinden kullanılabilir halde yer alıyor.

Bu heyecan verici gelişme, Xbox'ı oyuncular için daha da cazip bir platform haline getirecek ve bulut oyunculuğunun önünü açacak gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.