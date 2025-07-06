Xbox'tan Kullanıcıları PS5'e Kaçıracak Açıklama! Bu Kadarı da Ayıp

Microsoft, piyasadaki pek çok oyun şirketinin ve Xbox oyun ağının altında toplandığı dev bir çatı oldu. Ancak bu durum, pazarın domine edilmesine yol açtığı gibi merakla beklenen pek çok oyunun tek kalemde silinmesine ve bu oyunlar üzerinde çalışanlara da kapının gösterilmesine yol açıyor.

Microsoft kadar köklü ve geniş bir ağa sahip olan bir kurumda işten çıkarma dalgası başlarsa, bundan 100 kişi değil binlerce kişi etkileniyor. Son olayda ise işten çıkarıldığı için çöküş yaşayanlara absürt bir "yapay zekâ" tavsiyesi geldi.

Duygularınızı Kontrol Etmek İçin Microsoft Copilot Kullanın

Xbox Game Studios yöneticilerinden Matt Turnbull, profesyonel anlamda bir sosyal ağ kurmanızı sağlayan LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti. Tumbull, işine son verilen 9.000 kişiye hitap ederek onların bu zor döneminde yardımcı olacak "öneriyi" vermekle yükümlü olduğunu söyledi. Yardımcı olacak öneri ise yapay zekâ kullanımıydı.

Tumbull'un akıl almaz önerisi şöyleydi:

Yapay zekâ araçları elbette sizin yerinize geçemez, ama zihinsel enerjiniz sınırlıysa, daha hızlı ve net bir şekilde toparlanmanıza yardımcı olabilirler.

Tumbull'un bu önerisi doğal olarak tepkiyle karşılandı. İşten çıkarılmak gibi hassas bir konuda soğuk, duyguları bilmeyen ve anlamayan robotların; özellikle de işten çıkarılanların üzgün olmasına sebebiyet veren Microsoft tarafından geliştirilmiş bir yapay zekâ aracının bu durumlar için kullanılmasının saçmalık olduğu söylendi. Tumbull da zaten sonrasında paylaşımı sildi.

Xbox CEO'su Kovulan İşçilerle Adeta Alay Etmişti

Xbox adı altındaki pek çok şirketten 9.000 kişinin işine yakın zamanda son verilmişti. Xbox CEO'su Phil Spencer, işten çıkarmaların ardından şirket içi bir e-posta gönderdi ve işine son verilenlere bir darbe daha indirdi. Mesajında Xbox'ın şuanki konumuna eski çalışanları sayesinde geldiği vurgulanırken; "Yapacağınızı yaptınız, şimdi her şeyinizi toplayıp gidin" algısı yarattığı sebebiyle Phil Spencer'a tepkiler çığ gibi geldi.

Microsoft cephesinde ardı ardına yapılan bu hatalar hem eski çalışanları daha çok yıpratıyor, hem de bu olayları yakından takip eden veya sosyal medyada bir şekilde gören normal kullanıcıları irite etmeye başladı. Şirket rekor kâr miktarı açıklasa da binlerce kişinin işine saniyeler içinde son vermesi, stüdyoları kapatması ve beklenen projeleri iptal etmesi sebebiyle gözden düşüyor.