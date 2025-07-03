Microsoft'ta Büyük Ayıp: Xbox CEO'su İnsanların Gözyaşlarıyla Dalga Geçiyor

Microsoft, son çeyrekte 25 milyar dolardan fazla net kâr açıklamasına rağmen, Xbox bölümüne bağlı birçok stüdyoda 9.000'den fazla çalışanın işine son verdi. Dünyanın her yanında Microsoft ve alt bölümleri için çalışan kişilerin toplam sayısı, elde edilen gelirin sadece %4'üne denk gelmesine rağmen çalışanlar kovuldu. Sonrasında Xbox CEO'su Phil Spencer'dan gelen mektup, tüm bunların üstüne tuz biber oldu.

Öyle bir mektuptu ki Microsoft'ta çalışmaya devam eden herkesi işi bırakmaya itecek kadar irite ediciydi.

"Xbox Sayenizde Güçlü Ama Artık Size Gerek Yok"

Microsoft'un pek çok alanda başarısı bulunuyor ve her Xbox etkinliğinde oyuncu dostlu söylemlerde bulunuyorlar. Tabii şirket içindeki politikaya bakınca tüm o söylemlerin altı boş laflardan ibaret olduğunu görüyoruz.

Büyük çaplı işten çıkarmanın ardından Xbox CEO'su Phil Spencer, şirket içi e-postasında Xbox tarihinin en çok oynama saati, oyuncu ve oyununa ulaştığını resmen kutladı. İşten çıkarmaların sebebi olarak ise şirket içindeki verimliliği artırıp stratejik olarak büyüme sağlamak istedikleri belirtildi.

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Kısacası "Yapacağınızı yaptınız, şimdi gidin" tarzında bir mesaj veriyor. Bu e-posta çok kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı ve sektör yorumcuları tarafından "acımasızca yazılmış bir mektup" olarak değerlendirildi.

Microsoft Xbox İptal Edilen Projeler

Xbox gibi dev bir marka, iş gücünü kestikten sonra "çok başarılıyız" tarzında bir söylemde bulunmasıyla tüm şimşekleri üzerine çekti. Bu etik başarısızlığın ardında Microsoft'un agresif stratejilerinin olduğu düşünülüyor. Microsoft, bünyesinde Bethesda, id Software ve Arkane gibi pek çok stüdyoyu barındıran ZeniMax Media'yı 2020 yılında satın aldı. Medya grubuna 7.5 milyar gibi dudak uçuklatan bir rakam ödedikten sonra 2024'te Tango Gameworks ve Arkane Austin kapatıldı.

2023'te ise Activision Blizzard, 75.4 milyar dolara Microsoft bünyesine dahil oldu. Ardından "bu ne yaman çelişki" dedirtecek bir kararla 2.500 kişinin işine son verildi. O dönemde yapılan açıklama ise "Xbox işi hiç bu kadar sağlıklı olmamıştı" şeklindeydi.

Xbox hem oyuncular hem de çalışanlar nezdinde güven kaybediyor. Yakında çalışanlar, değersiz hissettirildiklerinden ötürü bizzat kendi istekleriyle Microsoft'u terk etmeye başlarsa bu şaşılacak bir durum olmayacaktır.