Xbox Live Gold Şubat 2021 Oyunları Duyuruldu

Ocak ayının yeni Xbox Game Pass oyunlarının ardından, Microsoft Xbox Live Gold Şubat 2021 oyunlarını da duyurdu. Yeni ayın ilk günü itibarıyla abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar hangileri olacak? Detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Şubat 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Her zaman olduğu gibi Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Resident Evil, Gears 5, Dandara: Trials of Fear Edition, Lost Planet 2 ve Indiana Jones and the Emperor’s Tomb, yeni ayda oyunculara verilecek olan oyunlar olacaklar. Listede bulunan bütün oyunlar, geriye uyumluluk desteği sayesinde Xbox One ve Xbox Series üzerinde oynanabileceğini hatırlatmadan geçmeyelim. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Resident Evil (1 - 28 Şubat 2021) - Xbox One

Resident Evil, Resident Evil 0 için devam niteliği taşıyor. Raccoon Şehri kenar mahallelerinde yaşanan gizemli ölümleri araştırması için gönderilen S.T.A.R.S. Bravo Takımı ile kopan bağlantı sonrasında gönderilen S.T.A.R.S. Alfa Takımı’nın başından geçenlerin anlatıldığı oyunda, Spencer Konağı’na sığınmak zorunda kalan takım, burada ucu Umbrella şirketin dokunan dehşet verici olaylar ile karşılaşıyor.

Gears 5 (1 - 28 Şubat 2021) - Xbox One

Gears of War 4 için bir devam niteliği taşıyan Gears 5 oyununda, bu defa Kait Diaz rolündeyiz. Hem karakterimizin Locust ile olan bağlantısını keşfetmeye hem de Sera gezegeni için gerçek tehdidi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz.

Dandara: Trials of Fear Edition (16 Şubat - 15 Mart 2021) - Xbox One

Oyunun hikayesine göre tuz dünyası çökmenin eşiğindedir. Zamanında özgür olan vatandaşlar artık ezilmekte ve yalnız bırakılmaktadır. Siz ise Dandara olarak bir umut ışığı olacaksınız. İki boyutlu Metroidvania ögeleri taşıyan platform oyununda, garip görünüşlü yaratıklar ile sınırsız keşif imkanının olduğu oyunda, farklı türde karakterler ve onların gizemlerini ve sırlarını keşfedecek ve dünyaya denge ve özgürlük getirmek için savaşacaksınız.

Lost Planet 2 (16 - 28 Şubat 2021) Xbox 360

İlkinin on yıl sonrasında geçecek Lost Planet 2 oyununda, termal enerji savaşı yüzünden tahrip olmuş gezegene geri dönüş yapıyoruz. E.D.N. III adı verilen gezegeni yeniden yaşanabilir hale getirme çabaları sonuç vermiş ve buzlar erimeye başlamıştır. Bu bağlamda da tropikal ormanlar ve çöller oluşmuştur. Ne var ki bu, başka bir sorunu da beraberinde getirmiştir. İnsanlık gezegendeki silahları ve araçları güçlendiren termal enerjiyi kontrol edebilmek adına iç savaşa sürüklenmiştir. Bu da çok çeşitli toplulukların oluşmasına yol açmıştır.

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (1 - 15 Şubat 2021) - Xbox

Bizleri 1935 yılının Çin topraklarına götürecek olan oyunda, Indiana Jones olarak güçlü bir eserin kötü niyetli ellere düşmesine engel olmaya çalışacağız. Dünyanın dört bir yanına gideceğimiz senaryoda, şeytani Nazi ve Asyalı yeraltı dünyasına karşı savaş vereceğiz.

Xbox Live Gold Abonelikleri Zamlanacak

Son olarak, Microsoft önümüzdeki haftalarda Xbox Live Gold abonelik ücretlerinde artış yaşanacağının da duyurusunu yaptı. Buna göre, aylık aboneliğin fiyati 1 dolar artarak 10.99 dolar, üç aylık aboneliğin fiyatı 5 dolar artarak 29.99 dolar ve altı aylık aboneliğin fiyatı da 20 dolar artarak 59.99 dolar olacak. Bu artışın seçili yerlerde yaşanacağını belirten Microsoft, yakın bir zamanda bu yerlerde yaşayan kullanıcılara gönderilecek olan e-postalar ve mesajlar ile bilgilendirmelerin yapılacağını söyledi.