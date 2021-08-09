GOG, Dört Ücretsiz Oyun Kampanyası Başlattı

GOG, dört ücretsiz oyun dağıtıyor. Kütüphanenize eklemek için çok olmasa da sınırlı bir süreniz olduğu için, bugünden tezi yok hemen kapın. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde Electronic Arts, Syndicate ve Ultima Underworld oyunlarının GOG mağazasındaki satışını beklenmedik bir şekilde durdurmuştu. Gerekçe olarak herhangi bir net açıklama yapılmaz iken, sadece yayıncının isteği üzerinde denilerek geçilmişti. Bu da haliyle Amerika menşeli yayıncının bahsi geçen oyunları kendi mağazasına taşıyacağı yönünde tahminlerde bulunulmuştu.

Her ne kadar bu olayın esrarı çözülememiş olsa da, Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus ve Syndicate Wars oyunları GOG mağazasına geri döndüler. Yirmi yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu oyunların halen popüler olmalarından dolayı bir hayli mutlu olan Electronic Arts, yaptığı resmi duyuru ile 3 Eylül 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebileceğini de duyurdu.

GOG'un Dört Ücretsiz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Buradan ulaşabileceğiniz ücretsiz oyunları bir defa kütüphanenize ekledikten sonra, kalıcı olarak sahip olmuş olacaksınız. Her üç oyunun da detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ultima Underworld 1+2

1992 yılında çıkmış olan bu oyunda, en soylu kahramanlar olan Avatar rolünde olacaksınız. Bir yıl önce bertaraf ettiğiniz Guardian güçlerine karşı Lord British kalesinde Britannia liderleri ile zafer kutlaması yapar iken, Guardian bir kez daha saldırı düzenliyor ve binayı devasa bir kara kaya mücevherinin içine hapsediyor. Sonrasında ise mahkum olan kahramanlara, kendisini Britannia hükümdarı olarak kabul etmeleri ile adamları diyarı ele geçirene kadar açlıktan ölmeleri arasında seçim hakkı sunuyor. Bize düşen ise hem Lord British’i hem de Britannia diyarını kurtarmak olacak.

Syndicate Plus

Yarının karanlık ve yozlaşmış şehirlerinde, şirket sendikaları küresel hakimiyet için birbirleri ile rekabet halindedir. Ne var ki şirketlerin başında insanlar ve vicdanı yerine silahları olan robotlardan oluşan takımları yöneten pazarlama yöneticileri vardır. Siz ise bu pazarlama yöneticilerinden bir tanesi olacaksınız.

Elinizin altındaki robot paralı askerler ile iş bitirmek ve sorun çözmek için çaba sarf edeceksiniz. Her ne kadar şiddetin çözüm olmadığını düşünenler olsa da, pazarlıklar sırasında yerel nüfustaki ve altyapıdaki çok taraflı zararın her daim kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsunuz. Senaryo boyunca ise devasa şirketler tarafından yönetilen karanlık bir geleceğin dünyasından neler bekleyebileceğiniz sorusuna cevap bulmaya çalışacaksınız.

Syndicate Wars

Sibernetik olarak geliştirilmiş ajanları yöneteceğiniz ve düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışacağınız oyunda, araştırma için sermaye bulacak ve etkili ölüm makinelerine döndürebilmek için takımınızı geliştireceksiniz. İzometrik kamera açısından oynanan Syndicate Wars’ta, hedefinizdekilere saldırmak ve suikast yapmak için çevreyi kullanabileceksiniz.

Tercihen ajanlarınızın Persuadertron’ları kullanmalarını sağlayarak devasa toplulukları ve hatta düşman ajanlarını da kontrol edebilmeniz ve pis işleri sizin yerinize yapmalarını sağlamanız mümkün olacak.